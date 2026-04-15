Γεωργιάδης: «Σε όλο τον κόσμο παρακολουθούν κινητά υπουργών - Η κα Παπανδρέου θέλει να εκβιάσει»

Τόσο στην κατάσταση της υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη, μετά τη σοβαρή περιπέτειά του, όσο και στο πολιτικό κλίμα γύρω από το ζήτημα των υποκλοπών αναφέρθηκε ο Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας στο Action24. Ο υπουργός Υγείας, αναφερόμενος στις πολιτικές αντιδράσεις που συνεχίζονται γύρω από το θέμα, υποστήριξε ότι «οι υποκλοπές δεν είναι πραγματικό πρόβλημα».

Ο υπουργός Υγείας αναφερόμενος, αρχικά, στην κατάσταση της υγείας του υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργό, Γιώργου Μυλωνάκη, μετά τη ρήξη ανευρύσματος που υπέστη, είπε: «Ο Γιώργος Μυλωνάκης πέρασε μια μεγάλη περιπέτεια, είχε μια πολύ καλή περίθαλψη και γρήγορα ευτυχώς, που στο εγκεφαλικό ο χρόνος είναι πάρα πολύ κρίσιμος. Το Μέγαρο Μαξίμου με τον Ευαγγελισμό είναι πάρα πολύ κοντά, το ΕΚΑΒ πήγε γρήγορα, οι γιατροί είναι πάρα πολύ έμπειροι. Αυτή τη στιγμή η κατάστασή του είναι σταθερή, το οποίο για το συμβάν που πέρασε είναι αισιόδοξο νέο. Έχει σταθεροποιηθεί. Δεν μπορεί να σου πει κάποιος με βεβαιότητα τι θα γίνει, γιατί είναι μια μάχη που δίνει ο οργανισμός. Αλλά νομίζω ότι είναι ένας νέος άνθρωπος, ένας γερός οργανισμός και πιστεύω πραγματικά ότι θα καταφέρει».

«Οι υποκλοπές δεν είναι πραγματικό πρόβλημα»

Όπως τόνισε ο Άδωνις Γεωργιάδης σχετικά με το ζήτημα των υποκλοπών που πρόκειται να συζητηθεί στη Βουλή στην προ ημερησίας για το Κράτος Δικαίου, «ο πρώτος γύρος των υποκλοπών δεν πήγε καθόλου καλά για την αντιπολίτευση». Εξήγησε ότι ο κύριος Ανδρουλάκης «πήγε σε εκλογές το 2023 με αυτή την ατζέντα, μας έλεγε από το πρωί μέχρι το βράδυ πόσο στεναχωρημένος είναι που τον παρακολουθούσαν, και τελικά έχασε από τον Μητσοτάκη με δέκα μονάδες». Γι’ αυτό, υπογράμμισε, «το να θέλει τώρα δεύτερο γύρο εκλογών με τα ίδια επιχειρήματα, δεν νομίζω ότι θα οδηγήσει σε συγκλονιστικά διαφορετική απάντηση από τον λαό».

Αναφερόμενος στο επιχείρημα ότι υπάρχουν νέα στοιχεία, ο υπουργός σημείωσε ότι «με το αξίωμα που έχω, θεωρώ αυτονόητο ότι παρακολουθούν το τηλέφωνό μου, είναι φυσικό, σε όλο τον κόσμο έτσι γίνεται». Υπενθύμισε ότι σε διεθνείς αποστολές «το πρώτο που κάνουν είναι να αφήνεις τα κινητά έξω, γιατί όλοι θεωρούν δεδομένο ότι ο ένας παρακολουθεί τον άλλον». Παρέθεσε μάλιστα και το παράδειγμα επί Ομπάμα, όταν αποκαλύφθηκε ότι οι ΗΠΑ παρακολουθούσαν τη γερμανική κυβέρνηση και τη Μέρκελ: «Η Μέρκελ είπε ‘αυτά δεν πρέπει να γίνονται μεταξύ φίλων’, οι Αμερικανοί απάντησαν ‘συμβαίνουν και αυτά’ και τελείωσε. Δεν έγινε πόλεμος».

Συμπλήρωσε ότι στην πραγματική ζωή «αν κάποιος με το αξίωμα που έχω εγώ πιστεύει ότι δεν υπάρχουν ιδιωτικά, πολιτικά, μιντιακά ή εξωτερικά συμφέροντα που να προσπαθούν να παρακολουθούν το κινητό μου, τότε δεν κάνει αυτή τη δουλειά».

Επεσήμανε ότι «τα πραγματικά προβλήματα του κόσμου είναι η ακρίβεια και τα ενοίκια». «Αυτά είναι τα πραγματικά προβλήματα. Οι υποκλοπές δεν είναι πραγματικό πρόβλημα», είπε ο υπουργός Υγείας.

«Η κυβέρνηση θα αντέξει μέχρι τον Ιούνιο του 2027»

Ερωτηθείς για τον χρόνο των εκλογών, ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας απάντησε πως ξέρει «ότι η βασική πρόθεση του Μητσοτάκη είναι να πάει την άνοιξη του 2027. Από τη ΔΕΘ και μετά η χώρα είναι σε προεκλογική περίοδο. Όποτε και να γίνουν οι εκλογές μετά, δεν τις λες και πρόωρες».

Αποκλεισμός Ιατρικών Συλλόγων από τις εκλογές

Σχετικά με τον αποκλεισμό των Ιατρικών Συλλόγων από τις εκλογές, ανέφερε: «Είναι κατά βάση για τους γιατρούς και την ιστορία του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, που είναι από τους σημαντικότερους επιστημονικούς συλλόγους της χώρας. Όμως, η αλήθεια είναι ότι κατά τη διάρκεια της θητείας μου έχω ζήσει μια εσωτερική σύγκρουση εκεί, με μεταξύ τους μηνύσεις, ζυμώσεις στα δικαστήρια, ανταλλαγές εξωδίκων, δηλαδή πολύ πέραν της συνήθους πολιτικής σύγκρουσης. Αυτή έχει πάρει πολύ έντονα και προσωπικά χαρακτηριστικά».

Το νομοσχέδιο για την κάνναβη στα περίπτερα

Ο υπουργός αναφέρθηκε στο νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας που βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση, τονίζοντας ότι περιλαμβάνει εκτεταμένες αλλαγές, όπως τη δημιουργία Ταμείου Καινοτομίας για την ταχύτερη πρόσβαση των ασθενών σε νέες θεραπείες. Παράλληλα, προβλέπεται απαγόρευση πώλησης ανθού βιομηχανικής κάνναβης σε περίπτερα, στο πλαίσιο συνολικών παρεμβάσεων σε καπνικά προϊόντα, αλκοόλ και κάνναβη.

Όπως σημείωσε, η συγκεκριμένη πρακτική έχει δημιουργήσει προβλήματα δημόσιας υγείας, ενώ με την ψήφιση του νόμου θα υπάρξουν αυστηρές κυρώσεις, ακόμη και συλλήψεις, για όσους συνεχίσουν να διαθέτουν τα προϊόντα αυτά.

Κλείνοντας την τηλεοπτική του συνέντευξη, ο υπουργός Υγείας υποστήριξε ότι ήταν «φάουλ» οι διαρροές της δικογραφίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ πολλούς μήνες πριν διαβιβαστούν επίσημα στις Αρχές και ανέφερε ότι η Ευρωπαία εισαγγελέας κα Πόπη Παπανδρέου «θέλει να εκβιάσει για την ανανέωση της θητείας της».