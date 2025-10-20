Γεωργιάδης: «Ρωτήστε τον Δένδια τι θα κάνει με τα ονόματα των νεκρών στα Τέμπη»

Ανοίγουν θέματα και για την κυβέρνηση μετά από την απόφαση του Κυριάκου Μητσοτάκη να «δώσει» το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας - δηλαδή στον Νίκο Δένδια.

Ο αρμόδιος, από την ώρα της ψήφισης της τροπολογίας, υπουργός Άμυνας δεν έχει μιλήσει ακόμα για το θέμα - όπως έχουν πράξει δεκάδες άλλοι «γαλάζιοι» για να αποθεώσουν την απόφαση της πρωθυπουργικής έδρας.

«Δεν ξέρω κάποιο κράτος που μια μερίδα να οικειοποιείται ένα εθνικό σύμβολο. Νεκρούς, πένθους και δυστυχήματα έχουν όλοι οι λαοί, έχετε δει σε άλλο κράτος ένα μνημείο να το ιδιοποιούνται κάποιοι;» είπε αρχικά στο Action 24.

Επειδή όμως δεν είναι ώρα για «καυτές πατάτες» ο κ. Γεωργιάδης όταν ρωτήθηκε για το τι πρέπει να γίνει με τα ονόματα των 57 νεκρών έδειξε τον Νίκο Δένδια:

«Από την ώρα που θα ψηφιστεί η ρύθμιση και θα πάρει ΦΕΚ σε επόμενη συνέντευξη να απευθύνετε το ερώτημα στον αρμόδιο υπουργό. Από αύριο αρμόδιος υπουργός θα είναι ο Δένδιας. Εάν θέλετε κάτι για τα νοσοκομεία ποιον θα ρωτήσετε; Εμένα δεν θα ρωτήσετε; Θα ρωτήσετε τον Πλεύρη; τον Τσιάρα ή τον Καιρίδη; Το υπουργείο Εθνικής Άμυνας θα κρίνει τι θέλει να κάνει με τον χώρο» είπε και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε.