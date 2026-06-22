Γεωργιάδης σε Κασσελάκη: «Όπου βρω φακελάκι, τους ξηλώνω - Δεν κατάλαβες ότι στην είχαν στημένη;»»

Σε μια συζήτηση με αρκετές στιγμές πολιτικής αντιπαράθεσης αλλά και σημεία σύγκλισης, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης βρέθηκε καλεσμένος στη διαδικτυακή εκπομπή του προέδρου των «Δημοκρατών», Στέφανου Κασσελάκη, με βασικό θέμα το Εθνικό Σύστημα Υγείας και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει.



Η συζήτηση ξεκίνησε με αναφορές στις απόψεις πολιτών για το ΕΣΥ, με τον υπουργό Υγείας να υπογραμμίζει ότι το μεγαλύτερο πλεονέκτημά του παραμένει η δωρεάν πρόσβαση των πολιτών στις υπηρεσίες υγείας. Στο πλαίσιο αυτό, ο Στέφανος Κασσελάκης αποκάλυψε ότι δεν διαθέτει ιδιωτική ασφάλιση υγείας στην Ελλάδα, καθώς, όπως είπε, έχει επιλέξει συνειδητά να εμπιστεύεται το δημόσιο σύστημα. Ο Άδωνις Γεωργιάδης απάντησε σε φιλικό τόνο, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Εύχομαι να μη σου συμβεί ποτέ τίποτα, αλλά αν χρειαστεί θα σε φροντίσουμε».



Ο υπουργός Υγείας αναγνώρισε ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα του ΕΣΥ παραμένει η έλλειψη νοσηλευτών και σε δεύτερο βαθμό οι ελλείψεις γιατρών σε συγκεκριμένες ειδικότητες. Όπως ανέφερε, το σύστημα υγείας διαχειρίζεται καθημερινά περίπου 85.000 περιστατικά, καλώντας παράλληλα να σταματήσει η διαρκής απαξίωσή του. «Μην πυροβολείτε το ΕΣΥ», σημείωσε χαρακτηριστικά.



Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις ψηφιακές υπηρεσίες που έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια, υποστηρίζοντας ότι η τεχνολογία έχει συμβάλει καθοριστικά στη βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών. Επικαλέστηκε το σύστημα ραντεβού μέσω του 1566 και τις εφαρμογές του υπουργείου Υγείας, σημειώνοντας ότι κάθε μήνα προγραμματίζονται περίπου 400.000 ραντεβού, ενώ οι χρόνοι αναμονής έχουν μειωθεί αισθητά σε σχέση με το παρελθόν.



Στο «καυτό» θέμα με το «φακελάκι», ο Άδωνις Γεωργιάδης παραδέχθηκε ότι εξακολουθεί να υπάρχει στο σύστημα υγείας, επισημαίνοντας ωστόσο ότι δεν αποτελεί αποκλειστικά ελληνικό φαινόμενο. Τόνισε ότι προσωπικά το αποδοκιμάζει πλήρως και διαβεβαίωσε πως όπου εντοπίζονται τέτοια περιστατικά, λαμβάνονται άμεσα μέτρα. «Όπου βρω φακελάκι, τους ξηλώνω», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο υπουργός αναφέρθηκε επίσης στις λίστες αναμονής για χειρουργικές επεμβάσεις, υποστηρίζοντας ότι η κατάσταση έχει βελτιωθεί σημαντικά, καθώς οι εκκρεμότητες έχουν μειωθεί από περίπου 90.000 περιπτώσεις σε λιγότερες από 15.000.



Κατά τη διάρκεια της συζήτησης υπήρξαν και στιγμές σύγκλισης. Σε πρόταση του Στέφανου Κασσελάκη για επιβράβευση των γιατρών που αποδεδειγμένα αποδίδουν περισσότερο, ο Άδωνις Γεωργιάδης εμφανίστηκε θετικός, σχολιάζοντας μάλιστα με χιούμορ ότι πρόκειται για μια πρόταση που δύσκολα θα χαρακτηριζόταν «αριστερή». Όπως είπε, δεν είναι αντίθετος στη διαφοροποίηση των αμοιβών με βάση την παραγωγικότητα και την προσφορά των γιατρών.

«Να σε... καλωσορίσω στη ΝΔ»

Σε αρκετά σημεία της συζήτησης ο υπουργός Υγείας υποστήριξε ότι πολλές από τις προτάσεις που παρουσίασε ο πρόεδρος των «Δημοκρατών» είτε έχουν ήδη υλοποιηθεί είτε βρίσκονται σε στάδιο εφαρμογής από το υπουργείο. Δεν έλειψαν μάλιστα και οι χιουμοριστικές ατάκες, με τον κ. Γεωργιάδη να λέει στον κ. Κασσελάκη: «Με αυτά που λες, να σε... καλωσορίσω στη Νέα Δημοκρατία και στο υπουργείο Υγείας».

Σε άλλο σημείο της συζήτησης, βρέθηκε στο επίκεντρο η πολιτική πορεία του Στέφανου Κασσελάκη, με τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη να του απευθύνει το ερώτημα που, όπως είπε, απασχολεί πολλούς: «Πώς έμπλεξες, ρε παιδάκι μου;». Ο πρόεδρος των «Δημοκρατών» απάντησε ότι πρόκειται για μια ερώτηση που του έχει τεθεί αμέτρητες φορές από τότε που εισήλθε στην πολιτική. Όπως ανέφερε, ως Έλληνας που ζούσε για χρόνια στο εξωτερικό δεν θεωρεί τον εαυτό του ομογενή, αλλά απόδημο Έλληνα, και πίστευε ότι μπορούσε να εκφράσει το προοδευτικό κέντρο μέσα από τον ΣΥΡΙΖΑ.



Η συζήτηση στράφηκε στη συνέχεια στις εσωκομματικές εξελίξεις που οδήγησαν στην αποχώρησή του από το κόμμα, με τον Άδωνι Γεωργιάδη να τον ρωτά ευθέως αν κατάλαβε ότι υπήρχαν οργανωμένες κινήσεις εναντίον του. «Δεν κατάλαβες ότι στην είχαν στημένη;» ήταν το χαρακτηριστικό ερώτημα του υπουργού.



Ο Στέφανος Κασσελάκης απάντησε πως αντιλήφθηκε τι συνέβαινε, ωστόσο επέλεξε να μην μείνει στο παρελθόν. «Ναι, το κατάλαβα», είπε, προσθέτοντας ότι προτιμά να επικεντρώνεται στο μέλλον και στις πολιτικές προτάσεις που θέλει να καταθέσει.



Σε άλλο σημείο της συζήτησης, ο υπουργός Υγείας αναφέρθηκε στις εκλογικές επιδόσεις του ΣΥΡΙΖΑ, θέτοντας το ερώτημα πώς είναι δυνατόν να θεωρείται επιτυχία το ποσοστό του Αλέξη Τσίπρα με την ΕΛΑΣ στις δημοσκοπήσεις, ενώ ασκείται κριτική στον ίδιο τον Στέφανο Κασσελάκη για αντίστοιχα ποσοστά που καταγράφηκαν στον ΣΥΡΙΖΑ υπό τη δική του ηγεσία.



Ο πρόεδρος των «Δημοκρατών» υποστήριξε ότι οι πολιτικές επιλογές και οι εξελίξεις εκείνης της περιόδου θα αξιολογηθούν συνολικά από τους πολίτες στις επόμενες εκλογικές αναμετρήσεις, επιμένοντας ότι ο ίδιος παραμένει προσηλωμένος στην επόμενη ημέρα και όχι στις εσωκομματικές συγκρούσεις του παρελθόντος.