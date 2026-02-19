Γεωργιάδης σε Ζωή για το Κρατικό Νίκαιας: Δεν θα τσακωθώ μαζί της, ιδού τι κάναμε για το νοσοκομείο

Απάντηση στις αιτιάσεις της Ζωής Κωνσταντοπούλου στον απόηχο των επεισοδίων στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας, δίχως ωστόσο τα συνηθισμένα ντεσιμπέλ, αλλά με επίκληση συγκεκριμένων στοιχείων για την κατάσταση του νοσοκομείου, έδωσε από βήματος ο Άδωνις Γεωργιάδης.



Ο υπουργός Υγείας προχώρησε σε ολιγόλεπτη παρέμβαση στην Ολομέλεια, σπεύδοντας να διευκρινίσει πως «δεν έχει σκοπό να τσακωθεί» με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, καθώς αυτό «είναι και... βαρετό».



«Το εάν καλώς ή κακώς με εμπόδισαν να μπω σε δημόσιο νοσοκομείο, αυτό το αφήνω στην κρίση του λαού. Ωστόσο η κυρία Κωνσταντοπούλου ισχυρίστηκε πως δεν με ενδιαφέρει το Γενικό Κρατικό Νίκαιας», ανέφερε αρχικώς ο Άδωνις Γεωργιάδης και παρέθεσε συγκεκριμένα στοιχεία, σύμφωνα με τα οποία, ο προϋπολογισμός του νοσοκομείου έχει αυξηθεί κατά 76% σε σχέση με το 2019, ενώ το προσωπικό κατά 30%, καθώς υπηρετούν επιπλέον 65 ιατροί, 36 ειδικευόμενοι, 155 νοσηλευτές και 155 άτομα λοιπό προσωπικό.



Είχε προηγηθεί η νέα επίθεση της Ζωής Κωνσταντοπούλου στον υπουργό Υγείας. «Μόνο με την Υγεία δεν ασχολείται, μόνο με κανέναν πλούσιο ασθενή κάνει δημόσιες σχέσεις», υποστήριξε, ενώ κατήγγειλε πως «συνοδεία ενόπλων, κουκουλοφόρων και κρανοφόρων αστυνομικών επιχείρησε να επιβάλει τους δικούς του όρους στο νοσοκομείο της Νίκαιας», εγκαλώντας και τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, λέγοντας πως οι αστυνομικοί «πήγαν εκεί ως τάγμα ασφαλείας και προστασίας του» και πως ασκήθηκε βία κατά των υγειονομικών.