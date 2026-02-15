Γεωργιάδης: Θα κάνω μήνυση στην Κωνσταντοπούλου αύριο, είναι τεράστιος κίνδυνος για τη Δημοκρατία

Φουντώνει η κόντρα ανάμεσα στον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη και την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου με αφορμή τη μήνυση που κατέθεσε η τελευταία εναντίον του.

Συγκεκριμένα, το πρωί της Κυριακής 15 Φεβρουαρίου, ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε πώς ο αστυνομικός τον ενημέρωσε για την παρουσία της κυρίας Κωνσταντοπούλου.

«Εσείς δεν τυχαίνει να έχετε φίλους που μπορεί να είναι αστυνομικοί; Εγώ έχω πολλούς, με ψηφίζουν πολλά χρόνια αστυνομικοί και ορισμένοι από αυτούς είναι σαν αδέλφια μου γιατί υπερασπίζονταν το βιβλιοπωλείο μου όταν μου το έκαιγαν αναρχικοί 36 φορές», είπε.

«Ένας από τους φίλους μου πράγματι με πήρε τηλέφωνο και μου περιέγραψε γελώντας το περιστατικό της σκηνής της κυρίας Κωνσταντοπούλου φορώντας robe de chambre 23:51 στο Α.Τ. Ποιο ακριβώς είναι το ποινικό αδίκημα και το δικό σας πρόβλημα. Το περιεχόμενο της μήνυσης δεν το γνωρίζω» είπε αρχικά.

Πάντως, ο κ. Γεωργιάδης σημείωσε ότι τη Δευτέρα θα προχωρήσει σε μήνυση κατά της κυρίας Κωνσταντοπούλου.

«Θα κάνω μήνυση στην κυρία Κωνσταντοπούλου αύριο μάλιστα, για πολλά άλλα, άλλωστε συνέχεια κάθε μέρα λέει δεν υπάρχει πρόβλημα».

«Είναι τεράστιος κίνδυνος για τη Δημοκρατία»

Τέλος, ο υπουργός Υγείας τόνισε ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου «τα βάζει» και με άλλους βουλευτές και αναφέρθηκε σε επεισόδια που έχουν σημειωθεί. «Δεν είναι κάτι που κάνει μαζί μου, είναι κάτι που κάνει με όλους», είπε.

«Η κυρία Κωνσταντοπούλου είναι τεράστιος κίνδυνος για τη Δημοκρατία. Να εύχεστε ποτέ να μην πάρει εξουσία στα χέρια της γιατί θα δεινοπαθήσετε όλοι γι αυτό και όλοι της οι βουλευτές την εγκαταλείπουν. Έχει χάσει το 40% της κοινοβουλευτικής της ομάδας μέσα σε τρία χρόνια. Για ποιον λόγο; Γιατί όποιος την κάνει παρέα την σιχαίνεται και γιατί την σιχαίνεται; Γιατί κάνει μπούλινγκ, βρίζει, όπως διαβάζουμε σήμερα στην Μπαμ αφήνει απλήρωτους εργαζόμενους. Δεν μπορεί όλα αυτά επειδή θέλετε να κάνετε αντιπολίτευση, να κάνετε ότι δεν τα βλέπετε;», κατέληξε.