Ένα μικρό κομμάτι Ελλάδας ετοιμάζεται να σβήσει από τον γαστρονομικό χάρτη του Σαν Ντιέγκο.

Το Georgia’s Greek Cuisine, το εστιατόριο που για σχεδόν μισό αιώνα σύστηνε την ελληνική κουζίνα στους κατοίκους της Καλιφόρνιας, θα κλείσει οριστικά τον Φεβρουάριο του 2027. Πίσω από την οικογενειακή επιχείρηση βρίσκεται μια ιστορία μετανάστευσης, αγάπης, σκληρής δουλειάς και ενός ταξιδιού του μέλιτος που άλλαξε για πάντα τη ζωή δύο ανθρώπων.

Η Γεωργία και ο Ντένις Σταθούλης αποφάσισαν να αποσυρθούν από την ενεργό δράση, βάζοντας τέλος σε μια διαδρομή που ξεκίνησε το 1977 και εξελίχθηκε σε σημείο αναφοράς για την ελληνική γαστρονομία στην περιοχή.

Το εστιατόριο θα παραμείνει ανοιχτό έως τις 26 Φεβρουαρίου 2027, όταν λήγει και το μισθωτήριο του χώρου όπου στεγάζεται σήμερα. Οι ιδιοκτήτες του δεν σκοπεύουν να ανανεώσουν τη μίσθωση, καθώς έπειτα από σχεδόν πέντε δεκαετίες εργασίας θεωρούν ότι έφτασε η ώρα της συνταξιοδότησης.

Από τον Πύργο Ηλείας στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού – Το ταξίδι του μέλιτος

Η ιστορία της Georgia Stathoulis ξεκινά στον Πύργο Ηλείας, όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε. Σε εφηβική ηλικία μετανάστευσε στις Ηνωμένες Πολιτείες αναζητώντας καλύτερες προοπτικές για τη ζωή της.

Ο μελλοντικός σύζυγός της, Dennis, είχε διαφορετική αφετηρία: πριν ασχοληθεί με την εστίαση, είχε εργαστεί ως ηθοποιός στο θέατρο στην Αθήνα.

Οι δρόμοι τους συναντήθηκαν σε ένα ελληνικό καφενείο στο Αλμπουκέρκι του Νέου Μεξικού. Η γνωριμία εξελίχθηκε σε σχέση και το 1974 παντρεύτηκαν.

Το ταξίδι του μέλιτος έμελλε να αποδειχθεί καθοριστικό. Το ζευγάρι επισκέφθηκε το Σαν Ντιέγκο και εντυπωσιάστηκε από το παραθαλάσσιο τοπίο. Για τη Γεωργία, η θάλασσα και ο ουρανός θύμιζαν την Ελλάδα που είχε αφήσει πίσω της.

«Το νερό, ο ουρανός, όλα ήταν σαν την Ελλάδα», είχε πει χαρακτηριστικά σε συνέντευξή της στην εφημερίδα San Diego Reader το 1978.

Η εικόνα εκείνης της πόλης τούς έκανε να πάρουν μια απόφαση που θα καθόριζε την υπόλοιπη ζωή τους: να εγκατασταθούν στην Καλιφόρνια και να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση.

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Το πρώτο εγχείρημα απέτυχε, αλλά δεν εγκατέλειψαν

Η αρχή δεν ήταν εύκολη. Το 1975 το ζευγάρι άνοιξε το πρώτο ελληνικό εστιατόριό του, με την ονομασία Zorba’s, στο Όσιανσαϊντ της Καλιφόρνιας.

Η προσπάθεια δεν είχε την αναμενόμενη ανταπόκριση. Η ελληνική κουζίνα ήταν ακόμη σχετικά άγνωστη στους κατοίκους της περιοχής και οι παραδοσιακές γεύσεις δυσκολεύονταν να κερδίσουν το κοινό. Αυτό, ωστόσο, δεν τους αποθάρρυνε.

Στις 14 Απριλίου 1977 άνοιξαν το Georgia’s Greek Cuisine στη συνοικία North Park του Σαν Ντιέγκο. Αυτή τη φορά η επιμονή τους απέδωσε καρπούς και το εστιατόριο άρχισε σταδιακά να αποκτά τη δική του πιστή πελατεία.

Το τίμημα ήταν πολλές ώρες δουλειάς και προσωπικές θυσίες. Σύμφωνα με δημοσίευμα της San Diego Reader, το ζευγάρι εργαζόταν έως και 16 ώρες την ημέρα, έξι ημέρες την εβδομάδα.

Η προετοιμασία των φαγητών γινόταν με προσωπική φροντίδα, από τα ντολμαδάκια και το σπιτικό ψωμί μέχρι τα παραδοσιακά γλυκά. Παράλληλα, η Γεωργία αναλάμβανε και την παρασκευή γευμάτων για αεροπορικές εταιρείες, με αμοιβή μόλις τέσσερα δολάρια την ώρα, προκειμένου να στηρίξει οικονομικά την οικογενειακή προσπάθεια.

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Μουσακάς, γύρος και μπακλαβάς έγιναν η γεύση της Ελλάδας στο Σαν Ντιέγκο

Με το πέρασμα των χρόνων, το Georgia’s Greek Cuisine εξελίχθηκε σε αγαπημένο στέκι της τοπικής κοινωνίας.

Το 1992 μεταφέρθηκε στη σημερινή του διεύθυνση, στην οδό Rosecrans Street, στην περιοχή Midway του Σαν Ντιέγκο, όπου συνέχισε τη λειτουργία του για περισσότερες από τρεις δεκαετίες.

Στο μενού κυριαρχούσαν γνώριμες ελληνικές γεύσεις: μουσακάς, γύρος, αρνίσια παϊδάκια, ντολμαδάκια, σπανακόπιτα, αλλά και παραδοσιακά γλυκά, με τον μπακλαβά να έχει τη δική του θέση.

Δεν ήταν, όμως, μόνο το φαγητό που έκανε το εστιατόριο ξεχωριστό. Η προσωπική παρουσία της Γεωργίας, η υποδοχή των πελατών και η αίσθηση οικογενειακής φιλοξενίας αποτέλεσαν αναπόσπαστο κομμάτι της ταυτότητάς του.

Για πολλούς κατοίκους του Σαν Ντιέγκο, το εστιατόριο έγινε μέρος της καθημερινότητάς τους. Οικογένειες επέστρεφαν ξανά και ξανά, παιδιά μεγάλωναν και έφερναν αργότερα τα δικά τους παιδιά, ενώ εργαζόμενοι και πελάτες δημιουργούσαν σχέσεις που ξεπερνούσαν τα όρια μιας απλής επίσκεψης για φαγητό.

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«Ένα μικρό κομμάτι της Ελλάδας» και το συγκινητικό αντίο

Η ανακοίνωση του κλεισίματος προκάλεσε συγκίνηση στους ανθρώπους που συνδέθηκαν με το εστιατόριο όλα αυτά τα χρόνια.

Η οικογένεια, μέσα από την ιστοσελίδα της επιχείρησης, ευχαρίστησε το κοινό για την εμπιστοσύνη και τις αναμνήσεις που μοιράστηκαν μαζί.

«Ήταν χαρά μας να μοιραστούμε ένα μικρό κομμάτι της Ελλάδας με το Σαν Ντιέγκο. Σας ευχαριστούμε για την αφοσίωση και τις αναμνήσεις», αναφέρει το μήνυμα των ιδιοκτητών.

Η Γεωργία και ο Ντένις δεν θέλουν οι τελευταίοι μήνες λειτουργίας να αποτελέσουν απλώς μια περίοδο αποχαιρετισμού. Καλούν τους παλιούς πελάτες να επιστρέψουν, να ξαναδοκιμάσουν τα αγαπημένα τους πιάτα και να μοιραστούν φωτογραφίες και ιστορίες από τις στιγμές που έζησαν στον χώρο.

«Είτε έρχεστε εδώ και δεκαετίες είτε έχετε χρόνια να μας επισκεφθείτε, ελπίζουμε να περάσετε και να γιορτάσετε μαζί μας», είναι το μήνυμά τους.

Έπειτα από σχεδόν 50 χρόνια, το Georgia’s Greek Cuisine ετοιμάζεται να κατεβάσει ρολά. Για τη Γεωργία και τον Ντένις, όμως, η ιστορία του δεν μετριέται μόνο σε χρόνια λειτουργίας ή σε πιάτα που σερβιρίστηκαν.

Είναι η ιστορία δύο ανθρώπων που έφυγαν από την Ελλάδα, ξεκίνησαν από το μηδέν στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού και κατάφεραν να κάνουν μια οικογενειακή επιχείρηση σημείο συνάντησης για γενιές ανθρώπων. Και που, ακόμη και χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από την πατρίδα, κράτησαν ζωντανή τη γεύση και τη φιλοξενία της.

Πηγή: SanDiegoVille, People