Γεωργούλης για γάμο Μπάρκα: Επτασφράγιστο μυστικό ο γάμος «Δεν ξέρω καν πού είναι η εκκλησία»

Απόγευμα Σαββάτου, 13 Ιουνίου και η εκκλησία όπως και η ώρα που θα γίνει ο πολυσυζητημένος γάμος της Δανάης Μπάρκα και του Φάνη Μπότση παραμένουν επτασφράγιστο μυστικό.

Ο Αλέξης Γεωργούλης έκανε δηλώσεις στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο Παρέα» και ανέφερε ότι θα πάει στη Μεσσηνία μετά το τέλος της παράστασης «Του αγοριού απέναντι» στην οποία πρωταγωνιστεί:

«Μετά το θέατρο, θα πρέπει να κατευθυνθούμε προς τα κάτω (Μεσσηνία). Τώρα πώς θα είμαστε κιόλας... Γιατί αν είμαι πάρα πολύ κουρασμένος, βαριέμαι να οδηγώ. Πρέπει να οδηγήσει κάποιος άλλος. Αν προσφέρεται κανείς να μας πάει… άμα θέλει να οδηγήσει, να με πάρει και μένα μαζί. Δεν ξέρω καν πού είναι η εκκλησία. GPS δεν έχω πάρει ακόμα» εξήγησε.

Και συμπλήρωσε: «Όταν συναντηθήκαμε πρώτη φορά, ήταν πολύ μικρούλα. Και τώρα που έχει φτιάξει τον χαρακτήρα της, είναι δηλαδή, γυναίκα, άνθρωπος ολοκληρωμένος, έχει την καριέρα της, είναι τα πάντα. Και λες, «κοίταξε να δεις τώρα», πώς παρακολουθείς έναν άνθρωπο που… μεγαλώνει».

Και ανέφερε μιλώντας για την Βίκυ Σταυροπούλου: «Θέλω να την πω «γιαγιά» κάποια στιγμή! Μάλλον να τη δω, όταν θα ακούει τη λέξη «γιαγιά».