Γεραπετρίτης: «Άκυρο και παράνομο το τουρκολιβυκό» – Συστάσεις για εκλογές χωρίς ξένες παρεμβάσεις

Ισχυρό μήνυμα απέναντι στο τουρκολιβυκό μνημόνιο, το οποίο χαρακτήρισε «ανυπόστατο, άκυρο και παράνομο», έστειλε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης κατά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων της Λιβύης, Aguila Saleh Issa, στο υπουργείο Εξωτερικών. Ο Γιώργος Γεραπετρίτης υπογράμμισε ότι η ελληνική θέση ταυτίζεται απολύτως με εκείνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία επίσης δεν αναγνωρίζει το μνημόνιο.

Παράλληλα, ο Έλληνας ΥΠΕΞ έστειλε σαφές μήνυμα για την ανάγκη διεξαγωγής ελεύθερων και δίκαιων εκλογών στη Λιβύη, χωρίς εξωτερικές παρεμβάσεις, αφήνοντας εμμέσως αλλά σαφώς αιχμή κατά της Τουρκίας, η οποία έχει πυκνή εμπλοκή στα εσωτερικά της χώρας τα τελευταία χρόνια. Τόνισε ότι ως κράτος μέλος της ΕΕ και εκλεγμένο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, η Ελλάδα στηρίζει την οριστική επίλυση του λιβυκού προβλήματος μόνο μέσω μιας δημοκρατικά εκλεγμένης και αντιπροσωπευτικής κυβέρνησης.

Θετική δυναμική στις σχέσεις Αθήνας – Τρίπολης – Βεγγάζης

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης έκανε ιδιαίτερη μνεία στα βήματα που έχουν γίνει τους τελευταίους μήνες και τα οποία, όπως ανέφερε, έχουν δημιουργήσει «θετική δυναμική» στις σχέσεις Ελλάδας–Λιβύης μετά τις επισκέψεις του σε Βεγγάζη και Τρίπολη.

Μεταξύ αυτών ηκπαίδευση της λιβυκής ακτοφυλακής.Η Ελλάδα έχει ήδη εκπαιδεύσει στελέχη της λιβυκής ακτοφυλακής και προτίθεται να υποδεχθεί κι άλλα στο αμέσως προσεχές διάστημα. Η συνεργασία αυτή θεωρείται κρίσιμη για τον έλεγχο των μεταναστευτικών ροών, με τον ΥΠΕΞ να τονίζει ότι είναι ζωτικής σημασίας «να μην παγιωθεί μια νέα μεταναστευτική οδός» προς την Ελλάδα και την Ευρώπη μέσω Λιβύης.

Επίσης μελετάται η έναρξη απευθείας αεροπορικής σύνδεσης μεταξύ των δυο χωρών. Η ενεργοποίηση απευθείας αεροπορικής γραμμής Ελλάδας–Λιβύης αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά τον τουρισμό, την επιχειρηματική δραστηριότητα και τις επαφές μεταξύ των δύο λαών. Πρόκειται για βήμα που οι δύο πλευρές χαρακτηρίζουν κομβικό για την επιστροφή σε μια πιο κανονική και δομημένη διπλωματική και οικονομική σχέση.

Επιχειρηματική αποστολή στις αρχές του 2026

Στις αρχές του 2026 προγραμματίζεται επιχειρηματική αποστολή στη Βεγγάζη, με στόχο την εμβάθυνση της συνεργασίας στους τομείς εμπορίου, επενδύσεων και ενέργειας — τομείς ιδιαίτερης σημασίας για την ανοικοδόμηση της Λιβύης και για την ενεργειακή ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή.

Οι δύο πλευρές επαναβεβαίωσαν την πρόθεσή τους να διατηρήσουν ανοιχτό δίαυλο επικοινωνίας και υπογράμμισαν την κοινή τους βούληση για στενή συνεργασία, προκειμένου η Μεσόγειος να καταστεί «θάλασσα σταθερότητας και ευημερίας».