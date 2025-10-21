Γεραπετρίτης - Φιντάν: Και όμως η Άγκυρα δεν απέκλεισε a priori το 5Χ5

Ενδεικτικό της εκ νέου κινητικότητας, που παρατηρείται στα ελληνοτουρκικά ήταν το χθεσινό ραντεβού του Γιώργου Γεραπετρίτη με τον Τούρκο ομόλογο του, Χακάν Φιντάν, στο περιθώριο του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων στο Λουξεμβούργο, η πρώτη επαφή των δύο πλευρών μετά την ακύρωση του ραντεβού Μητσοτάκη – Ερντογάν στη Νέα Υόρκη τέλη Σεπτεμβρίου.

Στο «μενού» βρέθηκαν οι διμερείς σχέσεις , αλλά και οι καταιγιστικές εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή με σημαντικότερη την εύθραυστη, όπως αποδεικνύεται, εκεχειρία ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, ενώ ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας ενημέρωσε το συνομιλητή του για την πάγια θέση της Ελλάδος υπέρ μιας στρατηγικά αυτόνομης Ευρώπης.

Επιπλέον, ο κ. Γεραπετρίτης ενημέρωσε τον κ. Φιντάν για την ελληνική πρωτοβουλία 5Χ5 για την Ανατολική Μεσόγειο και ασφαλείς πληροφορίες του flash.gr αποκαλύπτουν ότι μολονότι ο Τούρκος υπουργός εξωτερικών απέφυγε να δώσει μία οριστική απάντηση, δεν εμφανίστηκε αρνητικός, ούτε απέκλεισε ενδεχόμενη συμμετοχή της Τουρκίας σε αυτό.

Σύμφωνα με άλλες πληροφορίες, ο κατάλογος των προς συμμετοχή χωρών σε αυτό το φόρουμ των παράκτιων κρατών της Ανατολικής Μεσογείου δεν είναι κλειστός, υπό την έννοια ότι εάν από τα 5 κράτη προτείνει ένα άλλο για το οποίο δεν υπάρχει ένσταση από τα υπόλοιπα τότε το σχήμα μπορεί να διευρυνθεί.

Σε κάθε περίπτωση ο κ. Γεραπετρίτης υπογράμμισε ότι Ελλάδα και Τουρκία έχουν μία και μόνη διαφορά, ήτοι την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών, απαντώντας εμμέσως πλην σαφώς σε δηλώσεις του κ, Φιντάν για τα 12 ναυτικά μιλιά. Πάντως, η Αθήνα αναγνωρίζει ακόμη και σε αυτές τις δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών την πίεση, που αισθάνονται οι Τούρκοι από τη στάση της ελληνικής κυβέρνησης για τη συμμετοχή της Άγκυρας στο SAFE.