Γεραπετρίτης για τα 4 χρόνια πολέμου στην Ουκρανία: «Ενότητα απέναντι σε κάθε μορφής αναθεωρητισμό»

Τέσσερα χρόνια μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, η διεθνής κοινότητα εξακολουθεί να αναζητά σταθερά βήματα προς την ειρήνη. Από τη Γενεύη και το βήμα της 61ης Συνόδου του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ο Γιώργος Γεραπετρίτης έστειλε μήνυμα ενότητας απέναντι στην επιθετικότητα και τον αναθεωρητισμό, αναδεικνύοντας τον ρόλο της Ελλάδας ως δύναμης σταθερότητας και πολυμέρειας.

Με αιχμή την προστασία των παιδιών σε ένοπλες συγκρούσεις, τη στήριξη του Λίβανου και τις επικείμενες επαφές στις Ηνωμένες Πολιτείες, η ελληνική διπλωματία δηλώνει παρούσα στις κρίσιμες εξελίξεις, επιδιώκοντας ενεργό ρόλο σε κάθε πρωτοβουλία για ειρήνη και διεθνή συνεργασία.

Ακολουθεί ολόκληρη η δήλωση του Υπουργού Εξωτερικών:

«Συμπληρώνονται σήμερα 4 χρόνια από τη ρωσική επίθεση στην Ουκρανία, η οποία οδήγησε σε εκατοντάδες χιλιάδες νεκρούς. Είναι σημαντικό σήμερα να ενώσουμε τις φωνές μας κατά της επιθετικότητας, κατά κάθε μορφής αναθεωρητισμού. Να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για την ειρήνη στην περιοχή, έτσι ώστε επιτέλους στην Ουκρανία να έχουμε θετικά αποτελέσματα.



Σήμερα βρέθηκα στη Γενεύη, στην 61η Σύνοδο του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Είχα την ευκαιρία να απευθυνθώ στη Συνέλευση, όπως επίσης να παρουσιάσω και την Εθνική Στρατηγική της Ελλάδας για το θέμα της πρόληψης κατά της παιδικής βίας και της φιλικής προς τα παιδιά δικαιοσύνης. Η παρουσίαση έγινε δεκτή ένθερμα, από ένα σημαντικό ακροατήριο κρατών μελών της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, αξιωματούχων του Οργανισμού, καθώς επίσης και του Συμβουλίου της Ευρώπης.



Η Ελλάδα, ως εκλεγμένο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, αναλαμβάνει σειρά πρωτοβουλιών και υπό την ιδιότητα της προεδρεύουσας χώρας στην Επιτροπή για την Προστασία των Παιδιών στις Ένοπλες Συρράξεις, έτσι ώστε τα παιδιά να μην είναι τα θύματα της ανθρώπινης βίας, της ανθρώπινης επιθετικότητας, της ανθρώπινης απληστίας.



Είχα την ευκαιρία να συνομιλήσω με τον Ύπατο Αρμοστή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Volker Türk, για να δηλώσω την πεποίθηση της Ελλάδας υπέρ της διεθνούς πολυμέρειας. Οι διεθνείς οργανισμοί θα πρέπει να έχουν μία ενεργό παρουσία, ιδιαιτέρως σε περιόδους πολύ μεγάλων κρίσεων που μαστίζουν τον πλανήτη: ένοπλες συρράξεις, κλιματική κρίση, όλες εκείνες οι συνθήκες οι οποίες καθιστούν τη σημερινή πραγματικότητα ζοφερή.



Επίσης, είχα την ευκαιρία να συνομιλήσω με τον Υπουργό Εξωτερικών του Λιβάνου και να ανταλλάξουμε απόψεις για την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή. Η Ελλάδα, αρωγός του Λιβάνου, έχει παράσχει σημαντική, πραγματική βοήθεια στο κράτος του Λιβάνου, έτσι ώστε να μπορέσει ανθεκτικά να δει την επόμενη μέρα.



Η Ελλάδα είναι παρούσα στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Ο Λίβανος είναι μια γειτονική χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα είμαστε παρόντες τόσο στην ανασυγκρότηση όσο βεβαίως και σε κάθε ανθρωπιστική βοήθεια.



Από τη Γενεύη θα μεταβούμε στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου θα έχω την ευκαιρία να συναντήσω τον Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, σε μια κρίσιμη συνθήκη για τη διεθνή πραγματικότητα, όπου βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαδικασίες, οι προσπάθειες για την ειρήνευση σε όλα τα μέτωπα. Θα έχουμε την ευκαιρία να ανταλλάξουμε απόψεις. Η Ελλάδα βρίσκεται στο προσκήνιο όλων των διεθνών πρωτοβουλιών και θα συνεχίσει να ασκεί την ενεργό εξωτερική της πολιτική».