Γεραπετρίτης: Η «Γαλάζια Πατρίδα» μπορεί να οδηγήσει σε νέα ένταση στο Αιγαίο

Σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα έστειλε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, προειδοποιώντας ότι ενδεχόμενη θεσμοθέτηση της θεωρίας της «Γαλάζιας Πατρίδας» από την Τουρκία θα μπορούσε να οδηγήσει σε νέα ένταση στο Αιγαίο.

Μιλώντας στον «Κύκλο Ιδεών», ο υπουργός υπογράμμισε ότι οι πληροφορίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας αφορούν μέχρι στιγμής «διαρροές και δημοσιεύματα», παραπέμποντας στο επίσημο κείμενο που θα κατατεθεί προς ψήφιση. Ξεκαθάρισε, ωστόσο, ότι οποιαδήποτε μονομερής τουρκική ενέργεια δεν παράγει έννομα αποτελέσματα βάσει του διεθνούς δικαίου και «πιθανόν να δημιουργήσει αναβάθμιση της έντασης».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο υπουργός στην αυξανόμενη επιθετική ρητορική της Τουρκίας, εκτιμώντας ότι συνδέεται με την αντίληψη της Άγκυρας πως οι ελληνικές πρωτοβουλίες επιχειρούν να περιορίσουν τον περιφερειακό της ρόλο.

Στο πλαίσιο αυτό, ανέδειξε τις στρατηγικές συνεργασίες της Ελλάδας με το Ισραήλ, τις Ηνωμένες Πολιτείες, τις χώρες του Κόλπου και την Ινδία, υποστηρίζοντας ότι το διεθνές αποτύπωμα της χώρας είναι σήμερα «μεγαλύτερο από ποτέ».

Επανέλαβε δε ότι η πάγια ελληνική θέση παραμένει αμετάβλητη: μοναδικό αντικείμενο συζήτησης με την Τουρκία είναι η οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ.

Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μελλοντικής προσφυγής στη Χάγη μέσω συνυποσχετικού, επισημαίνοντας ότι οι διερευνητικές επαφές Ελλάδας – Τουρκίας διήρκεσαν επί 23 χρόνια και 64 γύρους χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα.

Το ουκρανικό drone

Για το ουκρανικό drone επανέλαβε ότι πρόκειται για «εξαιρετικά σοβαρό ζήτημα» για την ασφάλεια, τη ναυσιπλοΐα και το περιβάλλον.

Ο κ. Γεραπετρίτης τόνισε επίσης πως αναμένεται ακόμη το τελικό πόρισμα του Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας για την προέλευση και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του μη επανδρωμένου αεροσκάφους, προαναγγέλλοντας κινήσεις τόσο σε διμερές όσο και σε πολυμερές επίπεδο.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι το περιστατικό δεν μεταβάλλει τη στρατηγική επιλογή της Αθήνας υπέρ της Ουκρανίας, συνδέοντας τη στάση της Ελλάδας με την υπεράσπιση του διεθνούς δικαίου και την αντίθεση στον αναθεωρητισμό.