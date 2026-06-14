Γεραπετρίτης: Στόχος η ένταξη μίας ή περισσότερων χωρών των Δυτικών Βαλκανίων στην ΕΕ έως το 2027

Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης υπογράμμισε τη στρατηγική αναβάθμιση των σχέσεων Ελλάδας–Σερβίας, περιγράφοντας μια συνεργασία που δεν βασίζεται μόνο στη γεωγραφική εγγύτητα, αλλά σε ιστορικούς, πολιτιστικούς και θρησκευτικούς δεσμούς. Όπως ανέφερε σε συνέντευξή του στην σερβική εφημερίδα «Politika», η σχέση των δύο χωρών έχει πλέον αποκτήσει σαφώς στρατηγικό χαρακτήρα, με θεσμική θεμελίωση μέσω της Κοινής Διακήρυξης του 2019 και του Μνημονίου Κατανόησης του 2024, το οποίο καλύπτει ένα ευρύ φάσμα τομέων συνεργασίας.

«Δεν μπορούμε να φανταστούμε μία Ευρώπη χωρίς τη Σερβία και τα Δυτικά Βαλκάνια», ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι το ζήτημα αφορά, τόσο τη σταθερότητα και την ασφάλεια της περιοχής, όσο και την αξιοπιστία της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.



Ο κ. Γεραπετρίτης στάθηκε ιδιαίτερα στον ρόλο της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για τη διετία 2025–2026, τονίζοντας την προσήλωση της χώρας στο διεθνές δίκαιο και στις αρχές του Καταστατικού Χάρτη. Παράλληλα, επανέλαβε τη θέση της Αθήνας για τη μη αναγνώριση της μονομερούς ανεξαρτησίας του Κοσόβου και τη στήριξη του ευρωπαϊκού διαλόγου Βελιγραδίου–Πρίστινας, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής προοπτικής των Δυτικών Βαλκανίων.

Για την ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων, ο υπουργός Εξωτερικών τόνισε ότι πρόκειται για «γεωπολιτική αναγκαιότητα» και βασικό παράγοντα σταθερότητας και ασφάλειας στην Ευρώπη. Υπενθύμισε την ελληνική πρωτοβουλία ήδη από την Ατζέντα της Θεσσαλονίκης το 2003, καθώς και τη Διακήρυξη των Δελφών, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα επιδιώκει να συμβάλει ενεργά στην επιτάχυνση της ενταξιακής πορείας των χωρών της περιοχής. Στόχος, όπως είπε, είναι η ενίσχυση της διασυνδεσιμότητας, των θεσμών δημοκρατίας και του κράτους δικαίου.

Υπενθύμισε ότι η Ελλάδα πρωτοστάτησε με την Ατζέντα της Θεσσαλονίκης το 2003 στη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής προοπτικής των Δυτικών Βαλκανίων και σημείωσε ότι η σημερινή συγκυρία προσφέρει την ευκαιρία για νέα ώθηση στη διαδικασία ένταξης. Όπως ανέφερε, στόχος της Αθήνας ενόψει της ελληνικής προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης το δεύτερο εξάμηνο του 2027, είναι να καταστεί εφικτή η ένταξη μίας ή περισσότερων χωρών των Δυτικών Βαλκανίων στην ΕΕ.

«Ενεργειακή πύλη η Ελλάδα»

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην οικονομική και ενεργειακή συνεργασία. Η Ελλάδα, όπως είπε, λειτουργεί ως βασική ενεργειακή πύλη για τα Δυτικά Βαλκάνια, συμβάλλοντας στη διαφοροποίηση πηγών ενέργειας και στη μείωση της εξάρτησης από μεμονωμένους προμηθευτές. Στο επίκεντρο βρίσκονται έργα όπως η FSRU Αλεξανδρούπολης και η Ρεβυθούσα, καθώς και ο Κάθετος Διάδρομος φυσικού αερίου που αναπτύσσεται μέσω Βουλγαρίας και Βόρειας Μακεδονίας προς τη Σερβία. Ο υπουργός σημείωσε ότι η συνεργασία μπορεί να επεκταθεί σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, υδρογόνο και ολοκλήρωση αγορών ηλεκτρικής ενέργειας.



Στο πεδίο της περιφερειακής ασφάλειας, ο υπουργός ανέδειξε τη γεωστρατηγική θέση της Ελλάδας ως σταυροδρόμι τριών ηπείρων και πυλώνα σταθερότητας. Αναφέρθηκε στις σχέσεις με την Τουρκία, τη Λιβύη και τις χώρες της Μέσης Ανατολής, υπογραμμίζοντας τη στρατηγική επιλογή της Αθήνας για διάλογο και διπλωματική διαχείριση των διαφορών. Παράλληλα, τόνισε τη συμμετοχή της Ελλάδας σε ευρωπαϊκές αποστολές ασφάλειας, όπως η επιχείρηση EUNAVFOR ASPIDES στην Ερυθρά Θάλασσα.



Τέλος, αναφορικά με τη μετανάστευση, ο υπουργός επισήμανε ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζει δυσανάλογο βάρος λόγω της γεωγραφικής της θέσης. Υπογράμμισε την ανάγκη ευρωπαϊκής διαχείρισης του ζητήματος, με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο αλλά και με αποτελεσματική φύλαξη των συνόρων. Όπως σημείωσε, απαιτείται συνδυασμός ελέγχου των ροών, συνεργασίας με χώρες προέλευσης και αντιμετώπισης των βαθύτερων αιτιών της μετανάστευσης, όπως οι συγκρούσεις και η κλιματική αστάθεια.