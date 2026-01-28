Γεραπετρίτης στον ΟΗΕ: Προτεραιότητα ο αφοπλισμός της Χαμάς - Τι είπε για Λίβανο και Συρία

Τη σταθερή προσήλωση της Ελλάδας στο Διεθνές Δίκαιο, στον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και στη λύση των δύο κρατών επανέλαβε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, παρεμβαίνοντας στην ανοικτή συζήτηση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, στη Νέα Υόρκη.

Ο Έλληνας Υπουργός τόνισε ότι, σε ένα διεθνές περιβάλλον αυξημένων προκλήσεων, ο ΟΗΕ και ειδικά το Συμβούλιο Ασφαλείας παραμένουν το κεντρικό πλαίσιο διαλόγου και συλλογικής δράσης για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα συνεχίζει τη θητεία της με σαφήνεια σκοπού και αίσθημα ευθύνης.

Αναφερόμενος στη Γάζα, ο Γιώργος Γεραπετρίτης υπογράμμισε ότι η ειρήνη στη Μέση Ανατολή αποτελεί ηθική, πολιτική και ανθρωπιστική αναγκαιότητα, σημειώνοντας τη στήριξη της Ελλάδας στο ψήφισμα 2803 του Συμβουλίου Ασφαλείας και στο σχέδιο για τον τερματισμό της σύρραξης. Χαιρέτισε την πρόοδο προς μια βιώσιμη εκεχειρία και την εφαρμογή του Σχεδίου Ειρήνης των 20 σημείων, ενώ έκανε ειδική μνεία στην επιστροφή της σορού του τελευταίου ομήρου.

Προτεραιότητα ο αφοπλισμός της Χαμάς

Τόνισε ότι η πλήρης εφαρμογή της επόμενης φάσης προϋποθέτει τον αφοπλισμό της Χαμάς και των λοιπών ένοπλων ομάδων, καθώς και την αντιμετώπιση των θεμιτών ανησυχιών ασφάλειας του Ισραήλ. Παράλληλα, χαρακτήρισε θετική εξέλιξη τον ορισμό Παλαιστινιακής Εθνικής Επιτροπής για τη Διοίκηση της Γάζας, επισημαίνοντας ότι η ανοικοδόμηση πρέπει να στηρίζεται σε νομιμοποιημένες δομές διακυβέρνησης. Ο Υπουργός Εξωτερικών επανέλαβε ότι η Γάζα και η Δυτική Όχθη συνιστούν ενιαία και αδιαίρετη εδαφική ενότητα για ένα μελλοντικό παλαιστινιακό κράτος, τονίζοντας ότι η μόνη βιώσιμη προοπτική είναι μια αξιόπιστη πολιτική διαδικασία που οδηγεί στη λύση των δύο κρατών.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη δύσκολη ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα, ζητώντας απρόσκοπτη πρόσβαση στην ανθρωπιστική βοήθεια, συμπεριλαμβανομένου του θαλάσσιου ανθρωπιστικού διαδρόμου της Κύπρου, ενώ εξέφρασε ανησυχία για τις εξελίξεις που αφορούν την UNRWA και τις εγκαταστάσεις της στην Ανατολική Ιερουσαλήμ. Για τη Δυτική Όχθη, ο κ. Γεραπετρίτης επεσήμανε την επιδείνωση της κατάστασης ασφάλειας και κάλεσε σε τερματισμό των εποικιστικών δραστηριοτήτων, υπογραμμίζοντας παράλληλα τη σημασία της διατήρησης του Status Quo των Ιερών Προσκυνημάτων στα Ιεροσόλυμα.

Η Ερυθρά Θάλασσα και ο ηγετικός ρόλος στην επιχείρηση Aspides

Αναφορικά με τον Λίβανο, χαιρέτισε την πρόοδο στο εθνικό σχέδιο αφοπλισμού και επανέλαβε τη στήριξη της Ελλάδας προς τις Λιβανικές Ένοπλες Δυνάμεις, ενώ για τη Συρία σημείωσε ότι το 2025 αποτέλεσε έτος-ορόσημο, επισημαίνοντας την ανάγκη σεβασμού της κυριαρχίας, της ενότητας και της εδαφικής της ακεραιότητας.

Τέλος, αναφερόμενος στην Υεμένη και την Ερυθρά Θάλασσα, τόνισε τη σημασία της θαλάσσιας ασφάλειας και της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να διαδραματίζει ενεργό ρόλο στη ναυτική επιχείρηση της ΕΕ «Aspides».