Γεραπετρίτης: Το casus belli είναι βαρίδι για την Τουρκία - Τι απαντά για τα F-35

Σαφές μήνυμα ότι η Ελλάδα παραμένει ισχυρός και αξιόπιστος σύμμαχος στο ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, απορρίπτοντας τα σενάρια περί αναβάθμισης της Τουρκίας εις βάρος των ελληνικών συμφερόντων, έστειλε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, μιλώντας στο ΕΡΤNews.

«Η Ελλάδα όχι απλώς δεν είναι θεατής, αλλά είναι πρωταγωνιστής των εξελίξεων. Θέλω να αισθάνονται ήσυχοι οι Έλληνες πολίτες ότι γίνονται όλες οι ενέργειες για την ενδυνάμωση της πατρίδας μας», τόνισε χαρακτηριστικά στον απόηχο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα.

Ο κ. Γεραπετρίτης επισήμανε ότι η χώρα βρίσκεται στον πυρήνα των σημαντικότερων αμυντικών προγραμμάτων της Δύσης, συμμετέχοντας στο πρόγραμμα των F-35 και στην αναβάθμιση των F-16, ενώ υπογράμμισε πως, παρά τη θερμή υποδοχή που επιφύλαξε η τουρκική πλευρά στον Ντόναλντ Τραμπ, δεν υπάρχει καμία επίσημη δέσμευση ή απόφαση που να αφορά νέα εξοπλιστικά οφέλη για την Άγκυρα.

«Το casus belli είναι βαρίδι για την Τουρκία»

Αναφερόμενος στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ο υπουργός χαρακτήρισε τo casus belli ως ένα σοβαρό εμπόδιο τόσο για τις διμερείς σχέσεις όσο και για την ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας.

«Είναι ένα τεράστιο βαρίδι στις σχέσεις μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, αλλά είναι και ένα βαρίδι στην πορεία της Τουρκίας προς την Ευρώπη και τη Δύση. Η αίσθησή μου είναι ότι θα μπορούσε να υπάρξει άρση του casus belli εκ μέρους της Τουρκίας και όχι απλώς θα ήταν χρήσιμο, αλλά νομίζω ότι είναι οφειλόμενο», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι δεν συνάδει με το διεθνές δίκαιο μια χώρα που επιδιώκει να συμμετέχει στη διεθνή αρχιτεκτονική ασφαλείας να διατηρεί απειλή πολέμου απέναντι σε σύμμαχο και γειτονικό κράτος.

Απαντώντας στην κριτική που δέχεται η κυβέρνηση για τη διατήρηση ανοιχτών διαύλων επικοινωνίας με την Άγκυρα, ο κ. Γεραπετρίτης υποστήριξε ότι η επιλογή της μηδενικής επικοινωνίας θα ήταν επιζήμια για τα ελληνικά συμφέροντα.

Όπως υπογράμμισε, όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις της μεταπολίτευσης είχαν διάλογο με την Τουρκία, υπενθυμίζοντας ότι και επί πρωθυπουργίας Αντώνη Σαμαρά πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, καθώς και έξι κύκλοι διερευνητικών επαφών.

«Το να μην συζητάμε καθόλου με την Τουρκία είναι πραγματικά μια πολιτική καταστροφής», σημείωσε, προσθέτοντας ότι το ζητούμενο δεν είναι η ύπαρξη διαλόγου, αλλά το εάν η Ελλάδα εξέρχεται από αυτόν ενισχυμένη.

Επίθεση σε Τσίπρα

Ο υπουργός Εξωτερικών εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, απορρίπτοντας ως «ψευδές» τον ισχυρισμό ότι κατά την περίοδο διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ η Τουρκία δεν συμμετείχε στο πρόγραμμα των F-35.

«Ο κ. Τσίπρας στηρίζει το αφήγημα της πολιτικής του νεκρανάστασης σε ένα και μόνο στοιχείο, που είναι η λήθη των Ελλήνων πολιτών. Είπε ο κ. Τσίπρας, τον άκουσα προσεκτικά κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στον Economist, είπε λοιπόν ότι κατά τη διάρκεια της δικής του πρωθυπουργίας η Τουρκία δεν ήταν στο πρόγραμμα των F-35. Πρόκειται περί ψεύδους. Και το λέω ευθέως, διότι καθ’ όλη τη διάρκεια των τεσσάρων ετών που διακυβέρνησε ο κ. Τσίπρας την Ελλάδα, η Τουρκία όχι μόνο ήταν πελάτης των F-35, αλλά ήταν και συμπαραγωγός χώρα του προγράμματος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως υποστήριξε, η Τουρκία αποβλήθηκε από το πρόγραμμα μόλις στα τέλη του 2019, μετά την προμήθεια ρωσικών οπλικών συστημάτων, ενώ, όπως είπε, επί της σημερινής κυβέρνησης η Ελλάδα εντάχθηκε στο πρόγραμμα των μαχητικών πέμπτης γενιάς.