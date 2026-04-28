Γερασιμίδου: Παίρνω σύνταξη κοντά στο χιλιάρικο, θεωρούμαι υψηλοσυνταξιούχος και δεν παίρνω επιδόματα

Η Ελένη Γερασιμίδου αναφέρθηκε στη σύνταξη που παίρνει και στην σχέση της με το διαδίκτυο στην συνέντευξη που έδωσε στην εκπομπή «Happy Day».

«Χρησιμοποιώ το διαδίκτυο, πληρώνω λογαριασμούς από εκεί. Το έχω αναλάβει αυτό. Δεν ήταν δύσκολο να το μάθω. Μπαίνω και σε κάτι πλατφόρμες που με πετάνε έξω ως πλούσια. Παίρνω μια σύνταξη κοντά στο χιλιάρικο, οπότε θεωρούμαι υψηλοσυνταξιούχος. Δεν παίρνω κανένα από τα επιδόματα» παραδέχθηκε.

Και εξήγησε: «Instagram και Facebook δεν έχω. Μια φορά πήγα να κάνω viber και πλάκωσαν όλα τα τηλέφωνα που με έχουν κι εγώ δεν ήξερα ποιοι είναι και σε μισή ώρα το έκλεισα. Δε μπαίνω σε κανένα site, μπαίνω μόνο να δω ειδήσεις. Όταν δεν παίρνω έντυπο, τον Ριζοσπάστη τον διαβάζω διαδικτυακά, ανελλιπώς. Μαθαίνω τι γίνεται στον κόσμο. Δεν βλέπω TikTok. Δε ξέρω αν είναι προχωρημένο, μπορεί να μας πηγαίνει και πίσω. Μου έδειξε η κόρη μου κάτι βίντεο συγκινητικά».