Γεράσιμος Ανδρεάτος: Κάνει έκκληση για αιμοδοσία «Ο ανιψιός μου περνάει κρίσιμες στιγμές»

Δύσκολες στιγμές βιώνει ο Γεράσιμος Ανδρεάτος καθώς ο ανιψιός του, Ζαχαρίας, έχει άμεση ανάγκη από αιμοπετάλια. Ο τραγουδιστής κονοποίησε ένα βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στο instagram μέσω του οποίου κάνει έκκληση στους διαδικτυακούς του φίλους να βοηθήσουν.

«Καλημέρα αγαπημένοι μου φίλοι. Ο ανιψιός μου, Ζαχαρίας, έχει άμεσα ανάγκη από αίμα. Είναι στην εντατική στον “Ευαγγελισμό” και είναι κρίσιμες οι στιγμές που περνάει. Θα ήθελα να παρακαλέσω όποιον έχει την ευγενή καλοσύνη να πάει στο Τμήμα Αιμοδοσίας του Ευαγγελισμού. Μπορεί να επικοινωνήσει στο τηλέφωνο 213 2043956 και να προσφερθεί να δώσει αιμοπετάλια. Είναι μια ιδιαίτερη διαδικασία, θα ενημερωθείτε μέσω τηλεφώνου ή αν πάτε από εκεί. Σας ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων» τον ακούμε να λέει στο βίντεο, ενώ οι χρήστες του διαδικτύου εύχονται ταχεία ανάρρωση.