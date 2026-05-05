Γεράσιμος Παπαδόπουλος: «Επιμένω ότι θα γίνει μεγάλος σεισμός, δεν είμαι επιπόλαιος»

Ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος μίλησε στο ραδιόφωνο των Παραπολιτικών 90.1 και στην εκπομπή «Απέναντι μικρόφωνα», με αφορμή τη βράβευσή του με το μετάλλιο Sergey Soloviev από την Ευρωπαϊκή Γεωεπιστημονική Ένωση (EGU).

Όπως ανέφερε, το βραβείο απονέμεται κάθε χρόνο σε έναν επιστήμονα διεθνώς για τη συμβολή του στη μελέτη φυσικών κινδύνων. Στο πλαίσιο της διάλεξης που θα ακολουθήσει, επέλεξε ως θέμα το ηφαίστειο της Σαντορίνης και τα συνοδά φαινόμενα, όπως σεισμούς και τσουνάμι.

Για τον σεισμικό κίνδυνο και τον Κορινθιακό

Ερωτηθείς για παλαιότερη πρόβλεψή του σχετικά με ισχυρό σεισμό τα επόμενα χρόνια, ο κ. Παπαδόπουλος απάντησε ότι εμμένει στις εκτιμήσεις του, τονίζοντας ωστόσο την ανάγκη προσεκτικής προσέγγισης.

Παράλληλα, επισήμανε ότι στον Κορινθιακό κόλπο υπάρχουν πολλές πόλεις και οικισμοί που πρέπει να εξεταστούν ως προς την ετοιμότητά τους για την αντιμετώπιση ενός ισχυρού σεισμού, όποτε κι αν αυτός συμβεί.

«Το ζουμί της υπόθεσης είναι η προετοιμασία και τα μέτρα προστασίας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η Σαντορίνη και τα ηφαιστειακά φαινόμενα

Ο κ. Παπαδόπουλος σημείωσε ότι το ηφαίστειο της Σαντορίνης βρίσκεται σε «ύπνωση», ωστόσο υπογράμμισε ότι, όπως συμβαίνει στη φύση, «κάποια στιγμή θα ξυπνήσει», χωρίς όμως να είναι γνωστό το πότε.

Όπως τόνισε, το κρίσιμο ζήτημα είναι η συνεχής επιστημονική μελέτη και η κατανόηση της λειτουργίας του, καθώς και η σύγκρισή του με άλλα ηφαίστεια διεθνώς, ώστε να προτείνονται μέτρα προστασίας σε περίπτωση επαναδραστηριοποίησης.

Σχέδιο Τάλως και ανάγκη επικαιροποίησης

Αναφερόμενος στην πολιτική προστασία, ο σεισμολόγος έκανε λόγο για το σχέδιο «Τάλως», το οποίο έχει εκπονηθεί από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

Ωστόσο, υπογράμμισε ότι τέτοια σχέδια πρέπει να επικαιροποιούνται διαρκώς, με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα.