Γερμανία: 13 χρόνια φυλάκιση στη Ντανιέλα Κλέτε, μέλος της τρομοκρατικής οργάνωσης RAF

Την πόρτα της φυλακής θα περάσει η Ντανιέλα Κλέτε που καταδικάστηκε από το περιφερειακό δικαστήριο του Βέρντεν σε 13 φυλάκιση αφού κρίθηκε ένοχη για έξι ληστείες «με επιβαρυντικό χαρακτήρα», μία αντίστοιχη περίπτωση απόπειρας ληστείας, παραβάσεις της νομοθεσίας περί οπλοκατοχής και οπλοφορίας, απαγωγή και εκβίαση

Η Κλέτε, πρώην μέλος της τρομοκρατικής οργάνωσης RAF, όπως ανέφερε το κατηγορητήριο συμμετείχε σε ληστείες οχημάτων χρηματαποστολών και σούπερ μάρκετ στην Κάτω Σαξονία και στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία. Η δράση της RAF εκτεινόταν από το 1999 έως και το 2006 ενώ η λεία που είχαν αποσπάσει όλα αυτά τα χρόνια ξεπερνούσε τα 2,7 εκατομμύρια ευρώ.

Έχει κριθεί ένοχη και για απαγωγή με σκοπό την καταβολή λύτρων και απόπειρα απαγωγής με σκοπό την καταβολή λύτρων, ληστεία με επιβαρυντικά στοιχεία και παραβιάσεις των νόμων περί όπλων.

Συνεργοί της ήταν οι Μπούρκχαρντ Γκάρβεγκ και Ερνστ-Φόλκερ Στάουμπ οι οποίοι μέχρι σήμερα παραμένουν ελεύθεροι.

Η 67χρονη γυναίκα συνελήφθη στο Βερολίνο το 2024 και εκτιμάται ότι ζούσε κρυμμένη επί περισσότερα από 30 χρόνια. Στο διαμέρισμά της βρέθηκαν μετρητά, χρυσός και όπλα.

Το δημόσιο δίκτυο NDR ανέφερε ότι στο δικαστήριο υπήρξε μεγάλη αναστάτωση κατά την ανακοίνωση της ετυμηγορίας, καθώς οι υποστηρικτές της αντέδρασαν έντονα στην απόφαση με συνθήματα όπως «Λευτεριά στη Ντανιέλα». Επιπλέον, πολλοί εξ αυτών αρνούνταν να εγκαταλείψουν την αίθουσα του δικαστηρίου.