Γερμανία: Ανατροπή στην υπόθεση της δημάρχου του Χέρντεκε - Στο «μικροσκόπιο» ο 15χρονος γιος της

Νέα δεδομένα βλέπουν το φως της δημοσιότητας γύρω από την άγρια επίθεση με μαχαίρι στη νέα δήμαρχο του Χέρντεκε, στη Γερμανία, ανατρέποντας όσα γνωρίζαμε μέχρι τώρα.

Η 57χρονη Ίρις Στάλτσερ, στέλεχος του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (SPD), νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση με πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι, ενώ οι τελευταίες πληροφορίες φέρνουν στο επίκεντρο των ερευνών ένα πρόσωπο από το στενό της περιβάλλον: τον 15χρονο θετό της γιο.

Σύμφωνα με πληροφορίες της BILD, η νεοεκλεγείσα δήμαρχος βρέθηκε την Τρίτη βαριά τραυματισμένη στο διαμέρισμά της, στην περιοχή Χέρντεκε (Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία).

Είχε δεχτεί πολλαπλές μαχαιριές στην κοιλιά και στην πλάτη. Μέσα στο σπίτι βρίσκονταν ο 15χρονος θετός γιος της και η 17χρονη θετή κόρη της.

Τα δύο παιδιά κάλεσαν το ασθενοφόρο και την αστυνομία υποστηρίζοντας πως η 57χρονη είχε δεχτεί επίθεση με μαχαίρι από μια ομάδα αγνώστων.

Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο ωστόσο οδήγησαν τον 15χρονο γιο – με χειροπέδες – στο περιπολικό. Του φόρεσαν μάλιστα και ειδική στολή συλλογής στοιχείων για να αποφευχθεί η αλλοίωση αποδεικτικών στοιχείων.