Γερμανία: Η ανήλικη κόρη της δημάρχου του Χέρντεκε στο «κάδρο» των ερευνών για την άγρια επίθεση

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται η νεοεκλεγείσα δήμαρχος του Χέρντεκε, Ίρις Στάλτσερ, η οποία δέχτηκε επίθεση με μαχαίρι το μεσημέρι της Τρίτης (7/10).

Υπενθυμίζεται ότι η Στάλτσερ βρέθηκε αιμόφυρτη στο σπίτι της στο Χέρντεκε της Βόρειας Ρηνανίας – Βεστφαλίας. Αρχικά στο κάδρο των ερευνών βρέθηκε ο 15χρονος θετός γιος της, ο οποίος μάλιστα τέθηκε υπό κράτηση. Αυτό δείχνει ότι η αστυνομία έχει αποκλείσει τα πολιτικά κίνητρα πίσω από την άγρια επίθεση, έχοντας υποψίες για οικογενειακό υπόβαθρο.

#BREAKING : Police have arrested the 15 year old adopted son of Mayor Iris Stalzer



The boy was handcuffed and placed in a forensic suit in the patrol car.



He reportedly told authorities that his mother had been attacked by “several men” on the street.#Herdecke #Germany… pic.twitter.com/BDPTPRDa9O — upuknews (@upuknews1) October 7, 2025

Πού προσανατολίζονται οι έρευνες

Τώρα, όμως οι έρευνες επικεντρώνονται στην ανήλικη κόρη της. «Εικάζεται ότι πρόκειται για οικογενειακό υπόβαθρο», ανακοίνωσαν αστυνομία και εισαγγελία το βράδυ της Τρίτης. Τα δύο παιδιά της 57χρονης που δέχτηκε την επίθεση παραμένουν στην αστυνομία «στο πλαίσιο της διερεύνησης των περαιτέρω περιστατικών».

Όπως μεταδίδει το γερμανικό μέσο NTV, η Στάλτσερ συνήλθε για λίγο στο νοσοκομείο και οι αστυνομικοί προσπάθησαν να της πάρουν κατάθεση. Ωστόσο, δεν τα κατάφεραν, καθώς η κατάσταση της υγείας της είναι ακόμη ασταθής. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, την Τρίτη ο 15χρονος γιος και η 17χρονη κόρη της ειδοποίησαν την αστυνομία και δήλωσαν ότι βρήκαν τη μητέρα τους σοβαρά τραυματισμένη στο σπίτι της οικογένειας. Αυτή η εκδοχή των γεγονότων φαίνεται πλέον να περνάει όλο και περισσότερο σε δεύτερη μοίρα.

Η Στάλτσερ βρέθηκε με πολλαπλά τραύματα στο άνω μέρος του σώματός της και μεταφέρθηκε με ελικόπτερο στο νοσοκομείο. Εκεί οι γιατροί συνεχίζουν να δίνουν μάχη για να την κρατήσουν στη ζωή.