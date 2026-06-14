Γερμανία - Κουρασάο 7-1: Επίδειξη δύναμης από τα «Πάντσερ» στην πρεμιέρα

Πρεμιέρα με το δεξί για την Γερμανία στο Μουντιάλ του 2026. Τα «Πάντσερ» καθάρισαν με εμφατικό τρόπο το πρωτοεμφανιζόμενο Κουρασάο (7-1), στο παιχνίδι που άνοιξε την αυλαία στον 5ο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η ομάδα του Νάγκελσμαν προηγήθηκε νωρίς με τον Ενμέτσα (6'), πριν «παγώσει» προσωρινά στο 21΄ από την ισοφάριση του Κομενένσια. Σλότερμπεκ και Χάβερτς σκόραραν πριν την ολοκλήρωση του πρώτου μέρους, μετατρέποντας το δεύτερο σε «παράσταση» με το Κουρασάο σε ρόλο κομπάρσου.

Μουσιάλα, Μπράουν και Ουντάβ πρόσθεσαν τα ονόματα τους στην μακρά λίστα των σκόρερ της αναμέτρησης, σε μια ιδανική πρεμιέρα στο Χιούστον για τους τυπικά γηπεδούχους.

Η εξέλιξη του αγώνα

Μόλις στο 6' και σε φάση διαρκείας η Γερμανία βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα του Κουρασάο. Ο Μουσιάλα αρχικά πλάσαρε στα σώματα, στη συνέχεια της φάσης ο Ενμέτσα συνδυάστηκε με τον Βιρτς και με εξαιρετικό πλασέ έδωσε προβάδισμα στους τυπικά γηπεδούχους.

Ο σκόρερ των Γερμανών λίγο έλειψε να διπλασιάσει τα τέρματα του στο 9', το σουτ του όμως πέρασε λίγο δίπλα από τα δοκάρια της αντίπαλης εστίας.

Τα «Πάντσερ» συνέχισαν να δημιουργούν κινδύνους για τον Ρουμ, με τους Σανέ, Ενμέτσα και Βιρτς να ψάχνουν το 2ο γκολ που θα απλοποιούσε από νωρίς τα πράγματα στο παιχνίδι.

Οι... πρωτάρηδες του Κουρασάο όμως ήρθαν στο Μουντιάλ για να τα πάιξουν όλα για όλα και δικαιώθηκαν! Στο 21ο λεπτό ο Κομενένσια βρήκε στρωμένη την μπάλα στα πόδια του και με έναν «κεραυνό» έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Νόιερ, τρελαίνοντας τους οπαδούς της χώρας στις εξέδρες.

Η Γερμανία προσπάθησε να ανακτήσει άμεσα το προβάδισμα στο 28' με την δυνατή κεφαλιά του Σλότερμπεκ, στην οποία είχε απάντηση ο Ρουμ με εντυπωσιακή εκτίναξη.

Δέκα λεπτά αργότερα, ο στόπερ της Ντόρτμουντ έδωσε την λύση μέσα από μια στημένη φάση. Ο Μπράουν εκτέλεσε το κόρνερ, ο Σλότερμπεκ έπιασε την κεφαλιά και άφησε «άγαλμα» τον Ρουμ, δίνοντας ξανά στην Γερμανία το προβάδισμα.

Στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους ο Ενμέτσα κέρδισε πέναλτι έπειτα από ανατροπή του Μπαζόρ, με τον Χάβερτς να αναλαμβάνει την εκτέλεση για να γράψει το όνομα του στον πίνακα των σκόρερ.

Όπως και στο ξεκίνημα του πρώτου ημιχρόνου, έτσι και στο δεύτερο η Γερμανία βρήκε δίχτυα. Ο Κίμιχ βρήκε με κάθετη στην πλάτη της άμυνας τον Μουσιάλα, που με πλασέ από δύσκολη γωνία διεύρυνε το σκορ.

Στο 68' σειρά στο σκοράρισμα πήρε ο Μπράουν, που έπειτα από την εξαιρετική πάσα του Ουντάβ εκτέλεσε με το δεξί, δίνοντας μεγαλύτερη έκταση στον γερμανικό θρίαμβο.

Από δημιουργός, ο επιθετικός της Στουτγάρδης ντύθηκε σκόρερ δέκα λεπτά αργότερα, εκμεταλλευόμενος την πάσα πάρε-βάλε του Κίμιχ για να διαμορφώσει το 6-1.

Το κερασάκι στην τούρτα για την Γερμανία έβαλε ο Χάβερτς με υπέροχο σκάψιμο πάνω από τον Ρουμ, πετυχαίνοντας το 2ο προσωπικό γκολ στο ματς και 7ο για τα Πάντσερ.

Γερμανία: Νόιερ, Τα (Ρούντιγκερ 73'), Κίμιχ (Αντόν 83'), Σλότερμπεκ, Μπράουν(Ράουμ 73'), Πάβλοβιτς, Μουσιάλα (Ουντάβ 64'), Βιρτς, Σανέ, Ενμετσά (Γκορέτσκα 73'), Χάβερτς

Κουρασάο: Ρουμ, Φλοράνους, Ομπίσπο, Μπαζόρ, Φόνβιλ, Ζ. Μπακούνα, Κομενένσια, Λ. Μπακούνα, Τσονγκ (Καστανίρ 83'), Λοκάντια (Μαργκαρίτα 65'), Χάνσεν (Αντόνισε 46')