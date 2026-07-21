Γερμανία: Νεκρός στο κελί του ο Τούρκος ύποπτος για τη δολοφονία έξι εργαζομένων

Νεκρός στο κελί του σε φυλακή της Κάτω Σαξονίας βρέθηκε ο Φατίχ Γ., ο οποίος κρατείτο ως ύποπτος για τη δολοφονία έξι εργαζομένων σε δομή φιλοξενίας ανηλίκων στη γερμανική πόλη Στάντε.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Δικαιοσύνης της Κάτω Σαξονίας, ο 45χρονος Τούρκος εντοπίστηκε νεκρός σήμερα το πρωί, κατά τη διάρκεια του καθιερωμένου ελέγχου στο κελί του, στο Σωφρονιστικό Κατάστημα του Μπρεμερφέρντε.

Οι Αρχές εκτιμούν ότι ο θάνατός του οφείλεται σε αυτοχειρία, ενώ μέχρι στιγμής αποκλείουν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Ο Φατίχ Γ. φέρεται να είχε δολοφονήσει έξι εργαζόμενους σε δομή φιλοξενίας ανηλίκων στις 29 Ιουνίου, όταν είχε μεταβεί στην υπηρεσία για ραντεβού που αφορούσε την υπόθεση επιμέλειας της οκτώ μηνών κόρης του.

Festnahme des Täters von Stade!



Der Täter von Stade wurde auf der Flucht von der Polizei durch Schüsse in die Reifen gestoppt - hier die Festnahme.



Beim Fluchtfahrzeug handelt es sich um ein Mercedes-AMG GLE 43 Coupé (Baureihe C292). pic.twitter.com/0UYhtrJy3t — Georg Pazderski (@Georg_Pazderski) June 29, 2026

Το ποινικό παρελθόν του 45χρονου

Ο άνδρας είχε προηγουμένως δραπετεύσει από φυλακή στην Τουρκία και βρισκόταν στο επίκεντρο «πολλαπλών ποινικών διαδικασιών» στη χώρα.

Ειδικότερα, εκτός από την υποψία για σοβαρό σεξουαλικό αδίκημα που φέρεται να είχε διαπράξει στο Καχραμανμαράς το 2017, κατηγορείτο επίσης για σεξουαλική κακοποίηση της κόρης του, το 2022, στο Γκαζιαντέπ.

Μεταξύ των δύο αυτών υποθέσεων, ο 45χρονος είχε τεθεί υπό κράτηση στο πλαίσιο άλλης ποινικής διαδικασίας. Ωστόσο, κατάφερε να δραπετεύσει και στη συνέχεια καταζητείτο από τις τουρκικές Αρχές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ