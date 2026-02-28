Γερμανία: Ο Μερτς καλεί το Ιράν να τερματίσει τις επιθέσεις κατά του Ισραήλ

Σε δήλωσή του, ο καγκελάριος Μερτς ζήτησε από την Τεχεράνη να σταματήσει άμεσα «τις στρατιωτικές επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ και των άλλων εταίρων στην περιοχή» και να απέχει από οποιεσδήποτε αποσταθεροποιητικές ενέργειες, ενώ τόνισε ότι πρέπει να τερματιστεί η βία κατά του ίδιου του λαού του Ιράν.

Ο Μερτς επεσήμανε επίσης ότι τις τελευταίες εβδομάδες η ιρανική ηγεσία καταστέλλει βάναυσα ειρηνικές διαμαρτυρίες πολιτών που διεκδικούν ελευθερία και καλύτερη ζωή, αγνοώντας όλες τις εκκλήσεις για τερματισμό της βίας.

Ταυτόχρονα, τόνισε ότι η Τεχεράνη συνεχίζει την ανάπτυξη στρατιωτικών πυρηνικών και βαλλιστικών προγραμμάτων, θέτοντας σε κίνδυνο περιοχές πέρα από τη Μέση Ανατολή και υποστηρίζοντας διεθνή τρομοκρατία.

Διευκρινίσεις για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις

Ο καγκελάριος διευκρίνισε ότι η Γερμανία δεν συμμετέχει στις στοχευμένες αεροπορικές επιθέσεις των Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ κατά εγκαταστάσεων της ιρανικής ηγεσίας, ενώ επανέλαβε τη δέσμευση του Βερολίνου για την ασφάλεια του Ισραήλ.

Η γερμανική κυβέρνηση έχει επανειλημμένα καλέσει από κοινού με Γαλλία και Βρετανία την Τεχεράνη να σταματήσει το πυρηνικό πρόγραμμα, τις εκτοξεύσεις βαλλιστικών πυραύλων και κάθε αποσταθεροποιητική δραστηριότητα στην περιοχή.

Διπλωματικές επαφές και διεθνής συνεργασία

Κατά τη διάρκεια της ημέρας, ο Μερτς είχε τηλεφωνικές επικοινωνίες με την ομάδα Ε3 (Γερμανία – Γαλλία – Βρετανία), με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, καθώς και με Ευρωπαίους και περιφερειακούς εταίρους.

Ο καγκελάριος τόνισε ότι η Γερμανία παραμένει προσηλωμένη στην ειρήνη και ασφάλεια στην περιοχή, υποστηρίζει τη διαπραγματευτική προσέγγιση για τον περιορισμό των κινδύνων και αναγνωρίζει το δικαίωμα του ιρανικού λαού να αποφασίσει για τη μοίρα του.

