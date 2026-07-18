Γερμανία: Παραίτηση του επικεφαλής της ΚΟ της Χριστιανικής Ένωσης μετά από αντιδράσεις

Εν μέσω σφοδρών αντιδράσεων και επικρίσεων από την κοινωνία των πολιτών και τον πολιτικό κόσμο, ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας των Χριστιανοδημοκρατών (CDU) και της Χριστιανοκοινωνικής Ένωσης (CSU) στη Γερμανία, Γενς Σπαν υπέβαλλε σήμερα την παραίτησή του από το αξίωμα.

Ο Γενς Σπαν, που είχε ταχθεί πολλάκις κατά της δημιουργίας οικογένειας μέσω παρένθετης κύησης -μια δυνατότητα που ούτως ή άλλως δεν δίνεται στη Γερμανία, καθώς η διαδικασία είναι παράνομη εκεί- προ ολίγου καιρού απέκτησε με τον σύζυγό του παιδί μέσω παρένθετης μητέρας στο εξωτερικό.

Η υποκρισία και η ανακολουθία του πολιτικού, που έκανε λόγο για «ενοικιαζόμενες μήτρες» όσον αφορά στην παρενθεσία, αλλά και η μη συμμόρφωση με τους κανόνες που ισχύουν στη Γερμανία προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων τόσο σε πολιτικούς του αντιπάλους όσο και εντός της Χριστιανικής Ένωσης (CDU/CSU).

Πληροφορίες της Bild κάνουν λόγο πως ο καγκελάριος της Γερμανίας και επικεφαλής των Χριστιανοδημοκρατών, Φρίντριχ Μερτς, εξαιτίας της κατακραυγής, επικοινώνησε τελικά με τον Σπαν και του ζήτησε να υποβάλλει την παραίτησή του. Όπως επισημαίνεται από την εφημερίδα, προηγουμένως ο Μερτς είχε μιλήσει με επικεφαλής τοπικών οργανώσεων, βολιδοσκοπώντας το κλίμα που επικρατούσε στη βάση του κόμματος και η γενική εικόνα ήταν αρνητική.

Ο ίδιος ο Γενς Σπαν έγραψε, μεταξύ άλλων, στην επιστολή παραίτησής του, την οποία έδωσε και στη δημοσιότητα, πως «συνειδητοποίησα ότι η προσωπική μου ευτυχία από τη δημιουργία οικογένειας είναι ασυμβίβαστη με το πολιτικό μου αξίωμα. Η ισορροπία μεταξύ της ιδιωτικής μου απόφασης να αποκτήσω παιδί μέσω παρένθετης μητρότητας και των κατανοητών προσδοκιών στο πρόσωπό μου ως προέδρου της κοινοβουλευτικής μας ομάδας έχει γίνει δυσκολότερη από ό,τι περίμενα», δηλώνοντας την παραίτησή του λόγω της «συνεχιζόμενης συζήτησης» γύρω από τον παράνομο για τη Γερμανία τρόπο να αποκτήσει οικογένεια.