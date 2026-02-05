Γερμανία: Σοκάρουν οι λεπτομέρειες για τον θάνατο του ελεγκτή από 26χρονο Έλληνα

Η υπόθεση του 36χρονου ελεγκτή Serkan C., ο οποίος έπεσε θύμα άγριας επίθεσης από 26χρονο Έλληνα σε περιφερειακό τρένο της Ρηνανίας-Παλατινάτου, συγκλονίζει τη Γερμανία. Ο άτυχος εργαζόμενος κατέληξε στο νοσοκομείο του Χόμπουργκ από επιπλοκές εγκεφαλικής αιμορραγίας από τα χτυπήματα που δέχθηκε.

Τα στοιχεία που έρχονται τώρα στο φως συνθέτουν μια ανείπωτη ανθρώπινη τραγωδία, την ώρα που οι γερμανικές δικαστικές αρχές σφίγγουν τον κλοιό γύρω από τον 26χρονο Έλληνα δράστη.

Τα παιδιά του τον είδαν να πεθαίνει

Σύμφωνα με την Bild, ο Serkan C., κάτοικος Λουντβιχσχάφεν και επί 15 έτη εργαζόμενος στους γερμανικούς σιδηροδρόμους (DB), ήταν ένας άνθρωπος που οι συνάδελφοί του περιγράφουν ως το υπόδειγμα της ευγένειας και της προσφοράς. Μόνος πατέρας δύο αγοριών, 11 και 13 ετών, πάλευε καθημερινά για να προσφέρει στα παιδιά του.

Σύμφωνα με τον εξάδελφό του, η οικογένεια βρισκόταν στο πλευρό του από το βράδυ της Δευτέρας. «Τα παιδιά είδαν τον πατέρα τους να πεθαίνει, ήταν τρομερό», δήλωσε συντετριμμένος στην εφημερίδα. Η είδηση ότι ο Serkan άφησε την τελευταία του πνοή μπροστά στα μάτια των ανήλικων γιων του έχει προκαλέσει κύμα συμπαράστασης σε όλη τη χώρα.



Η πράξη προκάλεσε οργή σε όλη τη Γερμανία. Ο Ομοσπονδιακός Υπουργός Μεταφορών Πάτρικ Σνίντερ (CDU) εξέφρασε το σοκ του. «Είναι τρομερό που ένας εκπρόσωπος εξυπηρέτησης πελατών έχασε τη ζωή του ενώ απλώς εκτελούσε την εργασία του – σκοτώθηκε από ωμή και παράλογη βία», γράφει το Focus online.

Ο γερμανός υπουργός Μεταφορών Patrick Schnieder τηρεί ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του 36χρονου ελεγκτή, REUTERS/Axel Schmidt

Η νεκροψία δείχνει «τυφλή» βία

Τα προκαταρκτικά αποτελέσματα της νεκροψίας που διενήργησε η εισαγγελία του Σααρμπρίκεν είναι αποκαλυπτικά για τη σφοδρότητα της επίθεσης. Όπως αναφέρει το Tagesspiegel, ο θάνατος προήλθε από εγκεφαλική αιμορραγία, αποτέλεσμα ισχυρών θλαστικών τραυμάτων στο κεφάλι από αμβλύ αντικείμενο. Οι αρχές διευκρίνισαν ότι δεν χρησιμοποιήθηκε μαχαίρι ή άλλο όπλο· ο δράστης χρησιμοποίησε τις γροθιές του με τέτοια μανία που προκάλεσε μη αναστρέψιμες βλάβες.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ο Serkan C. προσπάθησε αρχικά να αποκλιμακώσει την κατάσταση κρατώντας αποστάσεις. Ωστόσο, όταν ζήτησε από τον 26χρονο να εγκαταλείψει το τρένο επειδή δεν διέθετε εισιτήριο, ο νεαρός του επιτέθηκε βάναυσα.

Το προφίλ του δράστη και η σιωπή του

Ο δράστης είναι 26χρονος Έλληνας πολίτης, ο οποίος δήλωσε στις αρχές ότι κατοικεί στο Λουξεμβούργο. Αν και δεν είχε απασχολήσει ποτέ τις γερμανικές αρχές στο παρελθόν, η αγριότητα της πράξης του οδήγησε στην άμεση έκδοση εντάλματος σύλληψης για ανθρωποκτονία.

Μέχρι στιγμής, ο 26χρονος τηρεί πλήρη σιωπή και αρνείται να απαντήσει στις ερωτήσεις των εισαγγελέων του Τσβάιμπρουκεν. Οι τελευταίες πληροφορίες της Bild αναφέρουν ότι ο δράστης δεν ήταν μόνος, αλλά μέλος μιας ομάδας τεσσάρων ατόμων, ηλικίας 20 έως 30 ετών, γεγονός που εξετάζεται προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπήρξε υποκίνηση ή συμμετοχή και άλλων προσώπων στην επίθεση.