Γερμανία: «Τα παιδιά του τον είδαν στο νεκροκρέβατο» - Σοκάρουν οι λεπτομέρειες για τον ελεγκτή

Σοκ έχει προκαλέσει στη Γερμανία η δολοφονία του 36χρονου ελεγκτή Σερκάν Σ., ο οποίος υπέκυψε στα τραύματά του έπειτα από άγριο ξυλοδαρμό που δέχθηκε μέσα σε τρένο, το βράδυ της Δευτέρας 2 Φεβρουαρίου 2026. Δράστης φέρεται να είναι ένας 26χρονος Έλληνας, ο οποίος εξοργίστηκε όταν του ζητήθηκε να επιδείξει εισιτήριο που δεν διέθετε.

Το θύμα, κάτοικος Λούντβιγκσχαφεν, εργαζόταν επί 16 χρόνια στους γερμανικούς σιδηροδρόμους και μεγάλωνε μόνος του τα δύο αγόρια του, ηλικίας 13 και 11 ετών. Μετά την επίθεση διακομίστηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο του Χόμπουργκ, όπου κατέληξε δύο ημέρες αργότερα από εγκεφαλική αιμορραγία. Τραγική ειρωνεία αποτελεί το γεγονός ότι ο πατέρας του Σερκάν υπέστη καρδιακή προσβολή όταν ενημερώθηκε για την επίθεση στον γιο του.

Στο πλευρό του 36χρονου μέχρι τις τελευταίες του στιγμές βρέθηκαν συγγενείς και φίλοι, ενώ τα δύο παιδιά του, ο Ερντάλ και ο Αλί Εκμπέρ, παρέμειναν στο νοσοκομείο αγωνιώντας για την εξέλιξη της υγείας του. «Τα παιδιά ήταν εκεί και είδαν τον πατέρα τους στο νεκροκρέβατο. Δεν υπάρχει κάτι χειρότερο από αυτό», δήλωσε ο ξάδελφός του, Ενγκίν, στο RTL.

Σύμφωνα με συγγενείς του θύματος, ο θάνατός του προκλήθηκε για έναν εντελώς ασήμαντο λόγο. «Πέθανε για ένα εισιτήριο. Για 60 ευρώ. Είναι αδιανόητο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο θείος του, ενώ οι ερευνητές επιβεβαιώνουν ότι ο δράστης τον χτυπούσε επανειλημμένα στο κεφάλι.

Ο 26χρονος κατηγορούμενος είναι Έλληνας υπήκοος και, όπως δήλωσε, διέμενε μόνιμα στο Λουξεμβούργο. Δεν είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις γερμανικές αρχές και δεν διαθέτει βεβαρημένο ποινικό μητρώο. Την ημέρα του περιστατικού ταξίδευε μόνος του.

Το χρονικό της επίθεσης

Όλα ξεκίνησαν όταν ο ελεγκτής ζήτησε από τον 26χρονο να επιδείξει το εισιτήριό του. Καθώς ο επιβάτης δεν διέθετε εισιτήριο, του ζητήθηκε να αποβιβαστεί στον επόμενο σταθμό. Τότε η κατάσταση ξέφυγε από κάθε έλεγχο.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο δράστης επιτέθηκε αιφνιδιαστικά και με ακραία βιαιότητα στον Σερκάν Σ., καταφέροντάς του επανειλημμένα χτυπήματα στο κεφάλι, ακόμη και με αιχμηρό αντικείμενο. Αυτόπτες μάρτυρες κάνουν λόγο για απολύτως απρόκλητη επίθεση, ενώ συνάδελφοι του θύματος επισημαίνουν ότι ο ελεγκτής ακολούθησε όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες και προσπάθησε να αποκλιμακώσει την ένταση.

Ο 36χρονος, σύμφωνα με την Bild, κατέρρευσε μέσα στο βαγόνι και έχασε τις αισθήσεις του. Χρειάστηκε άμεση ανάνηψη πριν μεταφερθεί εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου τελικά κατέληξε.

Έκρηξη βίας κατά εργαζομένων στους σιδηροδρόμους

Η υπόθεση αναδεικνύει για ακόμη μία φορά το σοβαρό πρόβλημα της αυξανόμενης βίας κατά των εργαζομένων στους Γερμανικούς Σιδηροδρόμους. Σύμφωνα με στοιχεία του 2025, καταγράφονται περίπου 3.000 επιθέσεις ετησίως – σχεδόν οκτώ κάθε ημέρα.

«Εδώ και χρόνια κρούουμε τον κώδωνα του κινδύνου», δήλωσε ο Μάρτιν Μπούρκερτ, εκπρόσωπος του συνδικάτου EVG, στον ραδιοφωνικό σταθμό Bayern2. Όπως τόνισε, «το 82% των εργαζομένων στους σιδηροδρόμους έχει βιώσει φραστικές επιθέσεις ή ακόμη και σωματική βία. Πρόκειται για αριθμούς που σοκάρουν».