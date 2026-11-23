Η Ρωσία ενδέχεται να θέσει σε τροχιά δορυφόρο με πυρηνική κεφαλή τις επόμενες εβδομάδες, σύμφωνα με κοινή δημοσιογραφική έρευνα των γερμανικών δικτύων WDR και NDR και της εφημερίδας Süddeutsche Zeitung.

Το ρεπορτάζ επικαλείται εκτιμήσεις δυτικών υπηρεσιών πληροφοριών και στρατιωτικών αρχών, μεταξύ των οποίων η γερμανική υπηρεσία εξωτερικών πληροφοριών BND και η Bundeswehr. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, σχετικές προειδοποιήσεις έχουν κοινοποιηθεί σε ορισμένες χώρες του ΝΑΤΟ και η γερμανική κυβέρνηση έχει ενημερωθεί.

Δεν πρόκειται για επιβεβαιωμένη εκτόξευση ή ανάπτυξη όπλου σε τροχιά. Η ρωσική πρεσβεία απέρριψε τις καταγγελίες, χαρακτηρίζοντάς τες αβάσιμες και μέρος προπαγανδιστικής εκστρατείας.

Τι αναφέρεται για τον «Sputnik-S»

Σύμφωνα με τη γερμανική έρευνα, ο δορυφόρος φέρει την ονομασία «Sputnik-S», έχει ολοκληρωθεί κατασκευαστικά και φυλάσσεται εδώ και καιρό στην ευρύτερη περιοχή της Μόσχας.

Οι εκτιμήσεις που επικαλούνται τα μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι θα μπορούσε να εκτοξευθεί πριν από το τέλος του έτους και να καταστεί επιχειρησιακά διαθέσιμος σύντομα μετά την τοποθέτησή του σε τροχιά.

Ειδικοί της Bundeswehr φέρονται να έχουν ενημερώσει τις τελευταίες εβδομάδες κυβερνητικούς αξιωματούχους, μεταξύ αυτών τον υπουργό Άμυνας Μπόρις Πιστόριους.

Το γερμανικό υπουργείο Άμυνας δεν απάντησε στις συγκεκριμένες ερωτήσεις για τα φερόμενα ρωσικά σχέδια, επικαλούμενο την εμπιστευτικότητα των εσωτερικών διαβουλεύσεων.

Ο κίνδυνος για τους δορυφόρους

Η βασική ανησυχία αφορά τις επιπτώσεις που θα μπορούσε να έχει μια πυρηνική έκρηξη στο Διάστημα σε μεγάλο αριθμό δορυφόρων.

Ο επικεφαλής της αμερικανικής Διαστημικής Διοίκησης, Στίβεν Γουάιτινγκ, εκτίμησε, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ότι σε ένα τέτοιο σενάριο περίπου το ένα τρίτο των δορυφόρων σε χαμηλή γήινη τροχιά θα μπορούσε να τεθεί εκτός λειτουργίας μέσα στις πρώτες ώρες ή ημέρες. Πρόσθεσε ότι θα μπορούσαν να ακολουθήσουν περαιτέρω απώλειες τους επόμενους μήνες.

Επιπτώσεις στην επικοινωνία, στην πλοήγηση και στην άμυνα

Η εκτεταμένη απώλεια δορυφορικών υπηρεσιών θα μπορούσε να επηρεάσει την πλοήγηση, τις τηλεπικοινωνίες, τις τραπεζικές συναλλαγές και λειτουργίες κρίσιμων υποδομών.

Ο υποστράτηγος Άρμιν Φλάισμαν, από τη γερμανική Διοίκηση Κυβερνοχώρου και Πληροφοριών, προειδοποίησε για σοβαρούς περιορισμούς στις επικοινωνίες και στην πλοήγηση, καθώς και για πιθανές διακοπές ηλεκτροδότησης. Η έρευνα αναφέρεται επίσης στον κίνδυνο από τον ηλεκτρομαγνητικό παλμό μιας πυρηνικής έκρηξης, χωρίς να προσδιορίζει τις ακριβείς συνθήκες ή την έκταση ενδεχόμενων επιπτώσεων στο έδαφος.

Στο στρατιωτικό πεδίο, ένα εκτεταμένο δορυφορικό πλήγμα θα δυσχέραινε την αναγνώριση στόχων, την επικοινωνία και τη χρήση ορισμένων οπλικών συστημάτων.

Ο διοικητής της Διαστημικής Διοίκησης της Bundeswehr, Μίχαελ Τράουτ, εξήγησε ότι οι δυνάμεις θα αντιμετώπιζαν δυσκολίες στον εντοπισμό στόχων και δεν θα μπορούσαν να επιχειρούν με την ίδια ταχύτητα και ακρίβεια.

Η απάντηση της Μόσχας

Η ρωσική πρεσβεία δήλωσε ότι δεν διαθέτει πληροφορίες για όσα περιγράφονται στην έρευνα και απέρριψε τις σχετικές καταγγελίες.

Υποστήριξε ότι οι ρωσικές δραστηριότητες εξερεύνησης και αξιοποίησης του Διαστήματος συμμορφώνονται με τις διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας και εξυπηρετούν αποκλειστικά ειρηνικούς σκοπούς.

Το γερμανικό ρεπορτάζ επικαλείται, παράλληλα, αξιολόγηση της αμερικανικής στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών DIA, σύμφωνα με την οποία η Ρωσία αναπτύσσει δορυφόρο σχεδιασμένο να μεταφέρει πυρηνικό όπλο. Όπως σημειώνεται, η τοποθέτηση πυρηνικών όπλων σε γήινη τροχιά απαγορεύεται από τη Συνθήκη για το Διάστημα του 1967.