Τα πρώτα επιχειρησιακά τεστ με drones καμικάζι πραγματοποίησε ο γερμανικός στρατός στη Λιθουανία, κοντά στα σύνορα με τη Λευκορωσία. Οι δοκιμές έγιναν στο πλαίσιο της μεγάλης στρατιωτικής άσκησης Freedom Shield 2026, (video από APΤ και Bundeswehr) ενώ οι γερμανικές δυνάμεις δοκιμάζουν παράλληλα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης. Τα συστήματα αυτά αναλύουν δεδομένα από το πεδίο της μάχης και μπορούν να υποδείξουν πιθανούς στόχους.

Για τη Γερμανία πρόκειται για σημαντικό βήμα. Η χώρα αποφάσισε μόλις το 2025 να προμηθευτεί τέτοια οπλικά συστήματα, έπειτα από χρόνια αντιπαραθέσεων για τη χρήση και την απόκτησή τους.

Τι είναι τα drones καμικάζι

Είναι μη επανδρωμένα αεροσκάφη μίας χρήσης, γνωστά και ως περιφερόμενα πυρομαχικά (loitering munitions). Μπορούν να παραμένουν στον αέρα πάνω από μια περιοχή και να αναζητούν στόχο. Όταν τον εντοπίσουν, κινούνται εναντίον του με μεγάλη ταχύτητα και εκρήγνυνται κατά την πρόσκρουση. Η Ρωσία και η Ουκρανία τα χρησιμοποιούν ήδη εκτεταμένα. Έχουν αποκτήσει σημαντικό ρόλο στις επιχειρήσεις και των δύο πλευρών.

Επιθέσεις σε άρματα μάχης στο Ρουντνινκάι

Στο πεδίο ασκήσεων του Ρουντνινκάι βρέθηκε ο αρχηγός του γερμανικού στρατού, Κρίστιαν Φρόιντινγκ. Είδε drones καμικάζι των γερμανικών εταιρειών Helsing και Stark να επιτίθενται σε άρματα μάχης. Τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη έφεραν αδρανείς πολεμικές κεφαλές, χωρίς εκρηκτική γόμωση, και πλήττοντας τους στόχους τους ολοκλήρωσαν την αεροπορική επιδρομή. Οι δοκιμές έγιναν στην άσκηση Freedom Shield, τη μεγαλύτερη γερμανική στρατιωτική άσκηση που έχει διεξαχθεί ποτέ στη Λιθουανία.

Clarity: Η τεχνητή νοημοσύνη που εντοπίζει στόχους

Λίγες ημέρες νωρίτερα, Γερμανοί στρατιώτες στην ίδια περιοχή δοκίμασαν για πρώτη φορά το Clarity. Είναι λογισμικό εντοπισμού και αξιολόγησης στόχων της Helsing, βασισμένο στην τεχνητή νοημοσύνη. Επεξεργάζεται τεράστιες ποσότητες πληροφοριών από δορυφόρους, drones και άλλους αισθητήρες, με ταχύτητα που ξεπερνά κατά πολύ τις ανθρώπινες δυνατότητες. Αφού αναλύσει τα δεδομένα, αξιολογεί την κατάσταση στο πεδίο και προτείνει ενέργειες στις στρατιωτικές δυνάμεις. Έτσι οι αποφάσεις λαμβάνονται πιο εύκολα και πιο γρήγορα.

«Απαραίτητα για τον σύγχρονο πόλεμο»

Και τις δύο κατηγορίες συστημάτων χαρακτήρισε απαραίτητες για τον σύγχρονο πόλεμο ο αντιστράτηγος Φρόιντινγκ. Πριν αναλάβει τα σημερινά του καθήκοντα, συντόνιζε τις γερμανικές αποστολές οπλισμού προς την Ουκρανία. Τον Φεβρουάριο αναμένεται να αναλάβει την ηγεσία των γερμανικών Ενόπλων Δυνάμεων.