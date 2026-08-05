Γερμανός υπουργός Εσωτερικών: Το drone στη Λειψία συνιστά νέα διάσταση των απειλών κατά της χώρας

Συναγερμός έχει σημάνει από το πρωί λόγω του εντοπισμού μη επανδρωμένου αεροσκάφους (Drone) που έφερε ύποπτο εκρηκτικό μηχανισμό στο αεροδρόμιο της Λειψίας στη Γερμανία.

Υπενθυμίζεται πως σύμφωνα με γερμανικές πηγές ασφαλείας, το drone εντοπίστηκε κοντά σε αεροσκάφος μεταφοράς φορτίων της ουκρανικής Antonov Airlines και ήταν εξοπλισμένο με εκρηκτική συσκευή και πυροκροτητή, και το οποίο εξουδετερώθηκε άμεσα από την αστυνομία.

Για το περιστατικό μίλησε ο γερμανός υπουργός Εσωτερικών Αλεξάντερ Ντόμπριντ, τονίζοντας πως συνιστά «μια νέα διάσταση στις απειλές» κατά της χώρας, ενώ έκανε λόγο και για πιθανό «σενάριο υβριδικής επίθεσης».

«Τίποτα σε αυτή την υπόθεση δεν υποδηλώνει ότι ήταν πράξη ενός ερασιτέχνη. Αντιμετωπίζουμε μια επαγγελματική υβριδική απειλή, την οποία θα πρέπει να συνεχίσουμε να αντιμετωπίζουμε», δήλωσε ο υπουργός, προσθέτοντας ότι πιθανά εμπλέκονται ξένες δυνάμεις, χωρίς να δώσει περισσότερες διευκρινίσεις.



Σύμφωνα με τον ίδιο, δεν αρκεί μόνο ένα μέτρο για την αντιμετώπιση τέτοιων απειλών, αλλά αρνήθηκε να κάνει εικασίες για τα κίνητρα ή την ταυτότητα των προσώπων που βρίσκονται πίσω από την υπόθεση αυτή, λέγοντας ότι τα θέματα αυτά ανήκουν πλέον στην έρευνα. Παρόλ' αυτά σημείωσε πως το περιστατικό εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο που έχει στόχο να συμβάλλει σε ένα αίσθημα ανασφάλειας στη Γερμανία.



Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ