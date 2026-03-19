Γέροντας Νεκτάριος: «Γνώριζα όσα είπε η Αγγελική Ηλιάδη, αλλά δεν μπορώ να πω για την εξομολόγηση»

Ο Γέροντας Νεκτάριος Μουλατσιώτης μίλησε στην εκπομπή «Buongiorno» και αποκάλυψε πως όταν η Αγγελική Ηλιάδη έφτασε στο μοναστήρι του ήταν σε μια αλλόκοτη πνευματική κατάσταση ουσιαστικά επιβεβαιώνοντας τα λεγόμενα της τραγουδίστριας. «Εκείνη την περίοδο, με τον θάνατο του συντρόφου της, δεν είχε πού να ακουμπήσει. Τότε, ένα άλλο πνευματικό μας παιδί, η Πέγκυ Ζήνα, όπως η ίδια είπε, της συνέστησε αν θες να βρεις δύναμη και κουράγιο, θα πας στο μοναστήρι στον Γέροντα Νεκτάριο.

Ερχόταν σχεδόν κάθε μέρα στο μοναστήρι και έμενε αρκετές μέρες στη Ναύπακτο, γιατί το μοναστήρι είναι αντρικό και δεν φιλοξενεί γυναίκες, συζητούσε με μένα και με τους μοναχούς κι έτσι δεν χρειάστηκε κανέναν ψυχολόγο, δεν χρειάστηκε κανέναν ψυχίατρο ώστε να ξεπεράσει αυτό το μεγάλο σοκ που είχε υποστεί ψυχικά».

«Με τη βοήθεια του Θεού στάθηκε στα πόδια της»

«Ήταν σε μία αλλόκοτη πνευματική κατάσταση. Αλλού περπάταγε και αλλού βρισκόταν, μόνο αυτό μπορώ να σας πω. Τα γνώριζα όλα όσα είπε η Αγγελική Ηλιάδη, αλλά εγώ δεν μπορώ να πω πράγματα από την εξομολόγηση, γιατί είμαι πνευματικός. Εγώ μπορώ να σας πω την ψυχική της κατάσταση και ότι πολύ σύντομα, με τη βοήθεια της εκκλησίας και του Θεού, η ίδια στάθηκε στα πόδια της, περπάτησε στη ζωή της και μεγάλωσε το παιδί της».

Λίγο αργότερα η Αγγελική Ηλιάδη ανέβασε story στο Instagram στο οποίο ευχαριστεί τον Γέροντα Νεκτάριο γράφοντας: «Γέροντα μου πόσο σε αγαπάω και πόσο σε ευχαριστώ για όλα όσα έχετε κάνει για μένα».