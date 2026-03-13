Πολιτική ΠΑΣΟΚ Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος Παύλος Γερουλάνος

Γερουλάνος για διαγραφή Κωνσταντινόπουλου: «Δεν είναι ώρα να γινόμαστε λιγότεροι»

Ο Παύλος Γερουλάνος τόνισε ότι η σύγκρουση και η διαγραφή «θα μπορούσαν και θα έπρεπε να έχουν αποφευχθεί».

Δημήτρης Κουκλουμπέρης
Δημήτρης Κουκλουμπέρης

Τη δική του θέση για τη διαγραφή του βουλευτή Αρκαδίας Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ εξέφρασε ο Παύλος Γερουλάνος, απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων κατά τη διάρκεια παρουσίας του στην Κρήτη.

Ειδικότερα, ο Παύλος Γερουλάνος δήλωσε: «Λυπάμαι πολύ για αυτές τις εξελίξεις. Νομίζω θα μπορούσε και θα έπρεπε να είχε αποφευχθεί όλο αυτό. Δεν είναι ώρα να γινόμαστε λιγότεροι, αλλά περισσότεροι - όποιες διαφωνίες και να έχουμε μεταξύ μας».

«Χρειάζεται ψυχραιμία, ενότητα και θεσμικότητα από όλους, διότι στόχος μας είναι να προσφέρουμε μια αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση στον Έλληνα πολίτη και η νίκη στις επόμενες εκλογές. Προσωπικά θα συνεχίσω να εργάζομαι αποκλειστικά προς αυτόν τον στόχο», συνέχισε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ενώ κατέληξε λέγοντας: «Κάθε απόφαση θα κριθεί από το αποτέλεσμα».

