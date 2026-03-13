Γερουλάνος για διαγραφή Κωνσταντινόπουλου: «Δεν είναι ώρα να γινόμαστε λιγότεροι»

Τη δική του θέση για τη διαγραφή του βουλευτή Αρκαδίας Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ εξέφρασε ο Παύλος Γερουλάνος, απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων κατά τη διάρκεια παρουσίας του στην Κρήτη.

Ειδικότερα, ο Παύλος Γερουλάνος δήλωσε: «Λυπάμαι πολύ για αυτές τις εξελίξεις. Νομίζω θα μπορούσε και θα έπρεπε να είχε αποφευχθεί όλο αυτό. Δεν είναι ώρα να γινόμαστε λιγότεροι, αλλά περισσότεροι - όποιες διαφωνίες και να έχουμε μεταξύ μας».

«Χρειάζεται ψυχραιμία, ενότητα και θεσμικότητα από όλους, διότι στόχος μας είναι να προσφέρουμε μια αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση στον Έλληνα πολίτη και η νίκη στις επόμενες εκλογές. Προσωπικά θα συνεχίσω να εργάζομαι αποκλειστικά προς αυτόν τον στόχο», συνέχισε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ενώ κατέληξε λέγοντας: «Κάθε απόφαση θα κριθεί από το αποτέλεσμα».