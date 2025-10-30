Γερουλάνος: Ίσως ήταν λάθος που έμεινε άδεια η καρέκλα του Ανδρουλάκη στην κηδεία του Σαββόπουλου

«Ίσως ήταν λάθος που έμεινε άδεια η καρέκλα (του Νίκου Ανδρουλάκη) στην κηδεία του Διονύση Σαββόπουλου» τόνισε σήμερα ο Παύλος Γερουλάνος τονίζοντας πως «ο Σαββόπουλος μας σημάδεψε όλους θετικά και το ΠΑΣΟΚ εκπροσωπήθηκε στην κηδεία».

Σύμφωνα με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ «λάθη θα γίνονται πάντα στην πολιτική αλλά τα λάθη δεν πρέπει να καθηλώσουν τα στελέχη των οποίων η δουλειά είναι να βγουν μπροστά και να μιλήσουν για το ΠΑΣΟΚ».

Ο κ. Γερουλάνος αναφερόμενος στα εσωκομματικά του ΠΑΣΟΚ, υποστήριξε πως ο ίδιος δεν φοβάται τις διαφορετικές απόψεις και τις συνθέσεις στην πολιτική συζήτηση.

«Δεν μπορεί το δικό μας κόμμα να μην έχει αιχμές και προτάσεις. Το θέμα είναι να είμαστε έτοιμοι να παλέψουμε για ένα κοινό καλό και δεν βλέπω κανέναν που δεν είναι έτοιμος να παλέψει» είπε ο κ. Γερουλάνος μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

