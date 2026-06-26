Η αντίστροφη μέτρηση για το μεγάλο φινάλε της «Γης της Ελιάς» έχει ξεκινήσει. Η επιτυχημένη σειρά του MEGA ολοκληρώνει τον πέμπτο κύκλο της στις 8 Ιουλίου, χαρίζοντας στους τηλεθεατές ένα τελευταίο επεισόδιο γεμάτο συγκινήσεις, ανατροπές και νέες αρχές για τους αγαπημένους ήρωες.

Γάμοι, εγκυμοσύνες και νέες αρχές

Σύμφωνα με το περιοδικό TV24, αρκετά από τα ζευγάρια της σειράς βρίσκουν την ευτυχία. Η Βασιλική και ο Στέφανος ετοιμάζονται να μεγαλώσουν την οικογένειά τους, ενώ χαρμόσυνα νέα περιμένουν επίσης τη Δάφνη και τον Παυλή.

Η Μυρτώ ανακοινώνει στον Παρασκευά πως είναι έγκυος. Εκείνος αιφνιδιάζεται αρχικά, όμως σύντομα αποδέχεται το νέο και αποφασίζουν να υπογράψουν σύμφωνο συμβίωσης, ξεκινώντας μια νέα κοινή ζωή.

Η μεγαλύτερη έκπληξη έρχεται από την Ισμήνη, η οποία περιμένει παιδί από τον Μιχάλη. Η εγκυμοσύνη αλλάζει τις ισορροπίες και την οδηγεί να αφήσει πίσω τις συγκρούσεις του παρελθόντος. Συνειδητοποιεί πως ο Μιχάλης είναι ο άνθρωπος που αναζητούσε και οι δυο τους κάνουν σχέδια για το κοινό τους μέλλον.

Οι σχέσεις που βρίσκουν τον δρόμο τους

Παράλληλα, αρκετές σχέσεις βρίσκουν ξανά τις ισορροπίες τους, με παλιές παρεξηγήσεις να μένουν πίσω και αγαπημένα πρόσωπα να κάνουν μια νέα αρχή.

Ο Πότης και η Άννα αφήνουν πίσω τις δυσκολίες και αποφασίζουν να συγκατοικήσουν, μεγαλώνοντας μαζί τα δίδυμα παιδιά τους.

Ο Λυκούργος δεν σταματά να προσπαθεί να πείσει τη Χάιδω να επιστρέψει στο σπίτι και τελικά τα καταφέρνει, με το ζευγάρι να ξαναβρίσκει την οικογενειακή του γαλήνη.

Η Αναστασία βρίσκει τον έρωτα στο πρόσωπο του Λουκά, ενώ η παρεξήγησή της με τη Μαργαρίτα ανήκει πλέον στο παρελθόν.

Ο Λεωνίδας ζητά από τη Μαργαρίτα να δημοσιοποιήσουν τη σχέση τους, όμως εκείνη ζητά λίγο ακόμη χρόνο πριν κάνουν το επόμενο βήμα.

Η Αθηνά και ο Τζον συνεχίζουν μαζί, παρά τις μικρές εντάσεις που προκαλεί η ζήλια, ενώ ο Κουράκος και η Αριάδνη απολαμβάνουν τη νέα τους οικογενειακή ζωή μαζί με το μωρό τους.

Παράλληλα, η Ερωφίλη και ο Στάθης αγοράζουν το νέο τους σπίτι, ενώ η Φρύνη και ο Κωνσταντίνος αφήνουν πίσω τις διαφωνίες τους και συνεχίζουν μαζί.

Ο Μανώλης μπλέκει σε υπόθεση φόνου

Ενώ όλα δείχνουν πως ο γάμος του με την Αμαλία πλησιάζει, ο Μανώλης βρίσκεται ξαφνικά στο επίκεντρο μιας υπόθεσης δολοφονίας.

Ο Κουράκος δίνει εντολή για τη σύλληψή του, με την Αμαλία, την Αλεξάνδρα και την Ερωφίλη να αγωνιούν μέχρι να αποκαλυφθεί η αλήθεια.

Οι εξελίξεις προκαλούν αναστάτωση στους δικούς του ανθρώπους, μέχρι που η υπόθεση παίρνει διαφορετική τροπή και ανοίγει τον δρόμο για τον πολυαναμενόμενο γάμο.

Ο γάμος στα Χανιά

Το μεγάλο φινάλε κορυφώνεται στα Χανιά, όπου συγγενείς και φίλοι συγκεντρώνονται για τον γάμο της Αμαλίας και του Μανώλη.

Η άφιξη του ζευγαριού γίνεται με κρητική μουσική, ενώ μετά το μυστήριο ακολουθεί μεγάλο γλέντι με τον Μανώλη Κονταρό, πεντοζάλη, σούστα και μαλεβιζιώτη.

Ένα φινάλε με χαρές αλλά και απώλειες

Το τελευταίο επεισόδιο δεν φέρνει μόνο ευχάριστες εξελίξεις. Ορισμένοι ήρωες καλούνται να διαχειριστούν δύσκολες στιγμές, ενώ άλλοι παίρνουν σημαντικές αποφάσεις που αλλάζουν οριστικά τη ζωή τους.

Η Μαρουσώ δέχεται άγρια επίθεση μέσα στη φυλακή από συγκρατούμενές της και μεταφέρεται στο νοσοκομείο, όπου δυστυχώς χάνει το μωρό που κυοφορεί.

Την ίδια ώρα, η Αλεξάνδρα αφιερώνεται στη δημιουργία ξενώνα για κακοποιημένες γυναίκες, ενώ η Χρυσούλα αποχωρεί από την ταβέρνα και η Φρύνη πουλά το ανθοπωλείο της, ανοίγοντας νέο κεφάλαιο στη ζωή της ως δικηγόρος.

Παράλληλα, η Μαρία ανακοινώνει πως φεύγει για το Λονδίνο προκειμένου να σπουδάσει Εγκληματολογία, ενώ η μικρή Φιλιώ ξεκινά να εργάζεται στο καφενείο του Πότη.

Ο πέμπτος κύκλος της «Γης της Ελιάς» φτάνει στο τέλος του, με άλλους ήρωες να βρίσκουν την ευτυχία και άλλους να πληρώνουν το τίμημα των επιλογών τους.

Με γάμους, εγκυμοσύνες, ανατροπές αλλά και πικρές απώλειες, η «Γη της Ελιάς» ρίχνει οριστικά αυλαία, ολοκληρώνοντας ένα τηλεοπτικό ταξίδι πέντε επιτυχημένων σεζόν και αποχαιρετώντας τους τηλεθεατές με ένα φινάλε αντάξιο της πορείας της.