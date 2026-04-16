«Για 6 εβδομάδες τα αποθέματα καυσίμων αεροσκαφών στην Ευρώπη» - Κίνδυνος για ακυρώσεις πτήσεων

Με απαισιοδοξία μίλησε για τις εξελίξεις στην παγκόσμια αγορά ενέργειας, ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, Φατίχ Μπιρόλ, προειδοποιώντας μάλιστα ότι η Ευρώπη ενδέχεται να διαθέτει «περίπου 6 εβδομάδες αποθέματα καυσίμων αεροσκαφών», με τον κίνδυνο ακυρώσεων πτήσεων να είναι στο τραπέζι εφόσον δεν υπάρξει ουσιαστική επίλυση της πολεμικής κρίσης που έχει ξεσπάσει στη Μέση Ανατολή.

Μιλώντας στο Associated Press την Πέμπτη (16/4), ο εκτελεστικός διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, έκανε λόγο για «τη μεγαλύτερη ενεργειακή κρίση που έχουμε αντιμετωπίσει ποτέ», η οποία προκύπτει από τη διακοπή της ροής πετρελαίου, φυσικού αερίου και άλλων κρίσιμων προμηθειών μέσω των Στενών του Ορμούζ».

«Στο παρελθόν υπήρχε ένα συγκρότημα που λεγόταν ‘Dire Straits’. Τώρα πρόκειται για ένα “επικίνδυνο στενό” (dire strait)», ανέφερε με νόημα για τα Στενά του Ορμούζ, τονίζοντας ότι αυτό που συμβαίνει εκεί «θα έχει σημαντικές επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία». «Και όσο περισσότερο διαρκεί, τόσο χειρότερες θα είναι οι συνέπειες για την οικονομική ανάπτυξη και τον πληθωρισμό σε όλο τον κόσμο».

«Πιο εκτεθειμένες οι αναπτυσσόμενες χώρες»

«Ο αντίκτυπος θα είναι υψηλότερες τιμές βενζίνης, υψηλότερες τιμές φυσικού αερίου, υψηλές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας», δήλωσε ο Φατίχ Μπιρόλ.

Η οικονομική επιβάρυνση θα κατανεμηθεί άνισα, εκτίμησε, λέγοντας ότι ορισμένες χώρες θα πληγούν περισσότερο από άλλες. Όπως είπε, η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα, η Ινδία, η Κίνα, το Πακιστάν και το Μπανγκλαντές είναι οι χώρες που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της ενεργειακής κρίσης.

«Οι χώρες που θα υποφέρουν περισσότερο δεν θα είναι εκείνες των οποίων η φωνή ακούγεται έντονα. Θα είναι κυρίως οι αναπτυσσόμενες χώρες. Φτωχότερες χώρες στην Ασία, στην Αφρική και στη Λατινική Αμερική», σημείωσε ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας.

«Στη συνέχεια, θα επηρεαστούν η Ευρώπη και η Αμερική», πρόσθεσε, παραχωρώντας τη συνέντευξη από το γραφείο του στο Παρίσι με θέα τον Πύργο του Άιφελ.

«Στην Ευρώπη σύντομα μπορεί να ακυρώνονται πτήσεις από τη μια πόλη στην άλλη»

Όσον αφορά τις επιπτώσεις στην Ευρώπη, ανέφερε πως, εάν τα Στενά του Ορμούζ δεν ανοίξουν ξανά, «μπορώ να σας πω, πως σύντομα θα ακούσουμε ειδήσεις ότι κάποιες πτήσεις από την πόλη Α στην πόλη Β ενδέχεται να ακυρωθούν λόγω έλλειψης καυσίμων αεροσκαφών».

Ο Μπιρόλ τάχθηκε κατά του λεγόμενου συστήματος «διοδίων» που φέρεται να έχει εφαρμόσει το Ιράν σε ορισμένα πλοία, επιτρέποντάς τους να διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ έναντι αμοιβής.

Επισήμανε δε ότι αν αυτό καταστεί πιο μόνιμο, υπάρχει ο κίνδυνος να δημιουργηθεί προηγούμενο που θα μπορούσε να εφαρμοστεί και σε άλλες θαλάσσιες οδούς, συμπεριλαμβανομένων των ζωτικής σημασίας Στενών της Μαλάκα στην Ασία.

«Αν το αλλάξουμε μία φορά, ίσως είναι δύσκολο να το επαναφέρουμε», είπε. «Θα είναι δύσκολο να υπάρχει σύστημα διοδίων εδώ, να εφαρμόζεται εδώ, αλλά όχι αλλού».

«Θα ήθελα να δω το πετρέλαιο να ρέει ανεμπόδιστα από το σημείο Α στο σημείο Β», κατέληξε ο Φατίχ Μπιρόλ.