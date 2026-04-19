Για 770.000 ευρώ πουλήθηκε τελικά το σωσίβιο του Τιτανικού - Το μοναδικό σε δημοπρασία σε 114 χρόνια

Το σωσίβιο που φορούσε επιζήσασα του Τιτανικού πουλήθηκε τελικά σε δημοπρασία για το αστρονομικό ποσό των 670.000 λιρών ή περίπου 770.000 ευρώ.

Πρόκειται για το μοναδικό σωσίβιο που πουλήθηκε σε δημοπρασία στα 114 χρόνια από τότε που έγινε το ιστορικό ναυάγιο και χρησιμοποιήθηκε από την Λόρα Μέιμπελ Φρανκατέλι, η οποία επιβιβάστηκε σε σωστική λέμβο και επέζησε της ναυτικής τραγωδίας.

Το αντικείμενο αυτό «αντικατοπτρίζει το διαρκές ενδιαφέρον και το πάθος για την ιστορία του Τιτανικού, καθώς και για τους επιβάτες και το πλήρωμά του», δήλωσε ο Άντριου Όλντριτζ, υπεύθυνος του οίκου δημοπρασιών Henry Aldridge & Son στη Βρετανία.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του BBC, η Φρανκατέλι και άλλοι επιζώντες είχαν υπογράψει το σωσίβιο, το οποίο διαθέτει 12 θήκες και είναι εξοπλισμένο με στηρίγματα ώμων και πλαϊνούς ιμάντες.

Το σωσίβιο πωλήθηκε για εκατοντάδες χιλιάδες λίρες περισσότερες από το αναμενόμενο, καθώς εκτιμήθηκε ότι θα πουληθεί μεταξύ 250.000 και 350.000 λιρών.

Μαξιλάρι καθίσματος αντί 390.000 λιρών

Ένα μαξιλάρι καθίσματος από μία από τις σωστικές λέμβους του Τιτανικού πουλήθηκε στην ίδια δημοπρασία για 390.000 λίρες.

Το μαξιλάρι είχε αρχικά αγοραστεί από έναν φίλο του εισαγωγέα τσαγιού από το Λονδίνο Richard William Smith, ο οποίος πνίγηκε στο πλοίο όταν αυτό προσέκρουσε σε παγόβουνο στον Βόρειο Ατλαντικό το 1912.

Ο Smith, που ταξίδευε για να συναντήσει τον συνάδελφό του εισαγωγέα τσαγιού TG Matthews στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης, ήταν μεταξύ των 1.500 ανθρώπων που πέθαναν στην καταστροφή, αν και το σώμα του δεν ταυτοποιήθηκε ποτέ.

Ο αγοραστής του ήταν το Titanic Museum Attraction στο Τενεσί των ΗΠΑ και το κάθισμα πρόκειται να εκτεθεί εκεί.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε καθώς το Σαουθάμπτον -το λιμάνι από όπου απέπλευσε ο Τιτανικός για το μοιραίο ταξίδι- τίμησε την 114η επέτειο του ναυαγίου, με ένα μνημόσυνο που τελέστηκε στις 14 Απριλίου.