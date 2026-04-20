Για ακόμα μία φορά στην κορυφή του κόσμου ο 18χρονος Λαμίν Γιαμάλ
Το παιδί-θαύμα της Μπαρτσελόνα βραβεύθηκε ως ο Καλύτερος Νέος αθλητής Παγκοσμίως μόλις στα 18 του χρόνια.
Ακόμα μία προσωπική επιτυχία πέτυχε ο Λαμίν Γιαμάλ κερδίζοντας το βραβείο του Καλύτερου Νέου Ποδοσφαιριστή στον Κόσμο για το 2026 στα βραβεία Laureus και έγινε ο μικρότερος σε ηλικία που το καταφέρνει αυτό. Ο θρυλικός πρώην ποδοσφαιριστής Καφού ήταν αυτός που παρέδωσε στα χέρια του Ισπανού το αξέχαστο, για αυτόν, βραβείο.
Ο νεαρός εξτρέμ βρέθηκε για ακόμα μία φορά στο επίκεντρο του γκαλά των βραβείων Laureus το 2025, έχοντας κερδίσει το βραβείο «Αποκάλυψη της Χρονιάς» μετά τις μαγικές του εμφανίσεις στο Euro 2024, το οποίο και κατέκτησε με τους «La Roja».