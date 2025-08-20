Για ανθρωποκτονία από αμέλεια διώκεται ο Βούλγαρος οδηγός για το τροχαίο στην Εγνατία Οδό

Κατηγορίες για ανθρωποκτονία από αμέλεια, επικίνδυνη βλάβη από αμέλεια και επικίνδυνη οδήγηση απήγγειλε ο εισαγγελέας Πρωτοδικών Ροδόπης σε βάρος του Βούλγαρου οδηγού που ενεπλάκη στο πολύνεκρο τροχαίο της Δευτέρας 18 Αυγούστου 2025, στην Εγνατία Οδό, λίγο πριν τα διόδια του Ιάσμου.



Ο εισαγγελέας μετέβη στο Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής, όπου ο οδηγός του ημιφορτηγού νοσηλεύεται φρουρούμενος σε σταθερή κατάσταση και είναι εκτός κινδύνου. Έχει χειρουργηθεί και μόλις το επιτρέψει η κατάσταση της υγείας του, θα οδηγηθεί ενώπιον του ανακριτή για να καταθέσει σχετικά με τις συνθήκες του πολύνεκρου δυστυχήματος.



Το σοκαριστικό τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (18/08) όταν, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ένα Ι.Χ. αυτοκίνητο που προπορευόταν 600 μέτρα από τα διόδια του Ιάσμου ακινητοποιήθηκε ή κινήθηκε με χαμηλή ταχύτητα στην Εγνατία Οδό.



Το ημιφορτηγό, που ακολουθούσε πίσω του, προσέκρουσε με σφοδρότητα, με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί φωτιά στο όχημα. Από την πρόσκρουση και την πυρκαγιά που ξέσπασε αμέσως τρεις άνθρωποι απανθρακώθηκαν, ενώ μια 49χρονη γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά.



Το φλεγόμενο αυτοκίνητο παρέσυρε στη συνέχεια και ένα δεύτερο όχημα, στο οποίο επέβαιναν συγγενείς των θυμάτων, οι οποίοι όμως πρόλαβαν να το εγκαταλείψουν εγκαίρως. Όλοι οι επιβαίνοντες του δευτέρου οχήματος έλαβαν εξιτήριο, ενώ η μοναδική επιζήσασα του πρώτου οχήματος, που κάηκε ολοσχερώς, νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο Γενικό Νοσοκομείο καβάλας.