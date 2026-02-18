Ειρήνη Μουρτζούκου: Ποινική δίωξη για τον θάνατο του Παναγιωτάκη

Αντιμέτωπη με ακόμη μία κατηγορία για τον θάνατο μωρού είναι η 25χρονη Ειρήνη Μουρτζούκου, η οποία είναι προσωρινά κρατούμενη για τέσσερις δολοφονίες.



Σύμφωνα με πληροφορίες, η Εισαγγελία Αμαλιάδας άσκησε σε βάρος της 25χρονης ποινική δίωξη για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας με πρόθεση που αφορά την δολοφονία του μικρού Παναγιωτάκη τον Αύγουστο του 2024. Η δίωξη πλην άλλων στοιχείων φαίνεται να βασίζεται κυρίως, στα ιατροδικαστικά δεδομένα που παρέδωσε στην Δικαιοσύνη η Τριμελής Επιτροπή Ιατροδικαστών μετά την επανεξέταση ευρημάτων, τα οποία παραπέμπουν σε θάνατο του παιδιού μέσω ασφυκτικού μηχανισμού.



Η 25χρονη έχει ομολογήσει την δολοφονία των δύο δικών της βρεφών, του βρέφους φίλης της, καθώς και την δολοφονία της ανήλικης αδερφής της.



Η δικογραφία για τον Παναγιώτη διαβιβάστηκε σε Ανακριτή.