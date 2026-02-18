Ειρήνη Μουρτζούκου: Ποινική δίωξη για τον θάνατο του Παναγιωτάκη
Η 25χρονη έχει ομολογήσει την δολοφονία των δύο δικών της βρεφών, του βρέφους φίλης της, καθώς και την δολοφονία της ανήλικης αδερφής της.
Αντιμέτωπη με ακόμη μία κατηγορία για τον θάνατο μωρού είναι η 25χρονη Ειρήνη Μουρτζούκου, η οποία είναι προσωρινά κρατούμενη για τέσσερις δολοφονίες.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η Εισαγγελία Αμαλιάδας άσκησε σε βάρος της 25χρονης ποινική δίωξη για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας με πρόθεση που αφορά την δολοφονία του μικρού Παναγιωτάκη τον Αύγουστο του 2024. Η δίωξη πλην άλλων στοιχείων φαίνεται να βασίζεται κυρίως, στα ιατροδικαστικά δεδομένα που παρέδωσε στην Δικαιοσύνη η Τριμελής Επιτροπή Ιατροδικαστών μετά την επανεξέταση ευρημάτων, τα οποία παραπέμπουν σε θάνατο του παιδιού μέσω ασφυκτικού μηχανισμού.
Η δικογραφία για τον Παναγιώτη διαβιβάστηκε σε Ανακριτή.