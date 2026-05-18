Για απολύμανση στο Ρότερνταμ το κρουαζιερόπλοιο που «χτυπήθηκε» από τον χανταϊό

Το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, στο οποίο ξέσπασε σοβαρή εστία χανταϊού, κατέπλευσε το πρωί της Δευτέρας στο Ρότερνταμ για πλήρη απολύμανση, ενώ οι ολλανδικές αρχές ετοιμάζουν χώρους καραντίνας για τα μέλη του πληρώματος και το ιατρικό προσωπικό που παραμένουν στο πλοίο.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, έχουν στηθεί ειδικές εγκαταστάσεις καραντίνας για μέρος του μη ολλανδικού προσωπικού, χωρίς όμως να έχει διευκρινιστεί αν θα παραμείνουν εκεί για ολόκληρη τη συνιστώμενη περίοδο των 42 ημερών.

Το ολλανδικής σημαίας πολυτελές κρουαζιερόπλοιο μετέφερε περίπου 150 επιβάτες και μέλη πληρώματος από 23 χώρες, όταν στις 2 Μαΐου αναφέρθηκε στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) συρροή σοβαρών αναπνευστικών περιστατικών. Από την αρχή της επιδημίας έχουν χάσει τη ζωή τους τρεις άνθρωποι, ένα ζευγάρι Ολλανδών και ένας Γερμανός.

«Δεν έχει καμία σχέση με τον Covid», διαβεβαιώνει ο ΠΟΥ

Το πλοίο, που διαχειρίζεται η εταιρεία Oceanwide Expeditions, έμεινε αποκλεισμένο ανοιχτά του Πράσινου Ακρωτηρίου, καθώς οι αρχές απαγόρευσαν την αποβίβαση επιβατών. Κατόπιν αιτήματος της ΕΕ και του ΠΟΥ, η Ισπανία ανέλαβε τη διαχείριση της εκκένωσης στις Κανάριες Νήσους, και στη συνέχεια το Hondius απέπλευσε για Ρότερνταμ με ελάχιστο πλήρωμα και δύο επιπλέον γιατρούς.

Ο χανταϊός μεταδίδεται κυρίως από τρωκτικά, ωστόσο, σε σπάνιες περιπτώσεις, είναι δυνατή η μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο, έπειτα από παρατεταμένη στενή επαφή. Η περίοδος επώασης μπορεί να φτάσει και τις έξι εβδομάδες, γεγονός που περιπλέκει τον εντοπισμό νέων κρουσμάτων.

Το ξέσπασμα αφορά το στέλεχος των Άνδεων, το οποίο ενδημεί σε Αργεντινή και Χιλή εδώ και δεκαετίες. Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων, τα δείγματα από το πλοίο δεν δείχνουν καμία σημαντική γενετική διαφοροποίηση του ιού.

Ο ΠΟΥ έχει πλέον καταγράψει 10 επιβεβαιωμένα ή πιθανά κρούσματα, καθώς ένα αρχικό ύποπτο περιστατικό στις ΗΠΑ βρέθηκε αρνητικό. Στα κρούσματα περιλαμβάνονται και οι τρεις θάνατοι. Ωστόσο, ο ΠΟΥ ανακοίνωσε την Κυριακή ότι αναμένει επιβεβαίωση για ακόμη έναν Καναδό επιβάτη που διαγνώστηκε θετικός, κάτι που θα ανεβάσει τον αριθμό σε 11, αναφέρει το France24.

«Καμία πανδημία, αλλά έρευνες για μήνες»

Ο ΠΟΥ τονίζει πως η κατάσταση δεν θυμίζει καθόλου την Covid-19 και δεν συνιστά πανδημία. Παράλληλα, προειδοποιεί ότι λόγω της μεγάλης περιόδου επώασης ενδέχεται να εμφανιστούν νέα κρούσματα επί μήνες, δοκιμάζοντας την παγκόσμια υγειονομική ετοιμότητα στην εποχή μετά τον κορονοϊό.

Ήδη, πλήρωμα, επιβάτες που έχουν αποβιβαστεί και άτομα που ήρθαν σε επαφή μαζί τους έχουν τεθεί σε καραντίνα σε διάφορες χώρες.

Ο ΠΟΥ συστήνει 42 ημέρες παρακολούθησης και καραντίνας για τις υψηλού κινδύνου επαφές, ενώ για όσους θεωρούνται χαμηλού κινδύνου προτείνεται αυτοπαρακολούθηση και άμεση ιατρική βοήθεια σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων.