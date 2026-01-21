Για δεύτερη ημέρα χωρίς ταξί στην Αθήνα - 24ωρη απεργία και στη Θεσσαλονίκη

Για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα συνεχίζουν την απεργία τους οι οδηγοί ταξί Αττικής, σε συνέχεια των κινητοποιήσεων που πραγματοποίησαν τις προηγούμενες ημέρες. Σε 24ωρη απεργία προχωρούν και οι αυτοκινητιστές ΤΑΞΙ της Θεσσαλονίκης σήμερα Τετάρτη μετά από ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου ΤΑΞΙ Θεσσαλονίκης. Η κινητοποίηση ξεκίνησε στις 05:00 σήμερα και θα ολοκληρωθεί στις 05:00 τα ξημερώματα της Πέμπτης.

Η απεργία των ιδιοκτητών ταξί σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη προκαλεί έναν επιπρόσθετο πονοκέφαλο σε όσους θέλουν να μετακινηθούν σήμερα, που επελαύνει το κύμα κακοκαιρίας σε όλη την Ελλάδα.

Τα αιτήματα των οδηγών ταξί Αττικής

Το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ), με ανάρτησή του στα social media, ενημερώνει για τις συναντήσεις που είχε πρόσφατα με κοινοβουλευτικές ομάδες κομμάτων της αντιπολίτευσης (ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Ελληνική Λύση και ΚΚΕ), όπου και τέθηκαν διεξοδικά όλα τα προβλήματα του ταξί. Σύμφωνα με τους αυτοκινητιστές, οι εκπρόσωποι των κοινοβουλευτικών ομάδων εξέφρασαν την υποστήριξή τους και δεσμεύτηκαν να πιέσουν για άμεσες λύσεις.

Ειδικότερα τέθηκαν τα παρακάτω ζητήματα:

-Ηλεκτροκίνηση – «Όχι στη βίαιη μετάβαση: Απαιτούμε παράταση της υποχρεωτικής μετάβασης στην ηλεκτροκίνηση έως το 2035, με ρεαλιστικό και βιώσιμο σχέδιο μετάβασης» σημειώνουν οι οδηγοί.

-Ξεκάθαρο πλαίσιο έργου ταξί – «Ε.Ι.Χ. με οδηγό: Απαιτούμε ελάχιστη μίσθωση 150 ευρώ συν Φ.Π.Α. για τα Ε.Ι.Χ. με οδηγό, σε ολόκληρη την επικράτεια, ώστε να σταματήσει η νόθευση του μεταφορικού έργου και η κοροϊδία σε βάρος των επαγγελματιών ταξί» τονίζουν.

-Αθέμιτος ανταγωνισμός – «Ασυδοσία πολυεθνικών: Η κυβέρνηση κλείνει τα μάτια στον αθέμιτο ανταγωνισμό που προκαλούν πολυεθνικές εφαρμογές, υπονομεύοντας τον κλάδο και ιδιαίτερα τα Ράδιο Ταξί» επισημαίνουν οι οδηγοί ταξί.

-Ειδικές λωρίδες κυκλοφορίας (λεωφορειολωρίδες) – «Αυτονόητο δικαίωμα: Απαιτούμε δικαίωμα χρήσης των ειδικών λωρίδων κυκλοφορίας (λεωφορειολωρίδων) από τα έμφορτα ταξί, όπως σε κάθε ευρωπαϊκή χώρα που σέβεται τους πολίτες της» αναφέρουν.

-Φορολογικό: «Τέλος στην τεκμαρτή – ληστρική επιδρομή: Ζητάμε δίκαιη φορολογική μεταχείριση και τερματισμό της φορολογικής εξόντωσης του κλάδου» επισημαίνουν.

-Ερανιστικό Νομοσχέδιο: «Το σχέδιο νόμου, αν και βρίσκεται ακόμη στο στάδιο της προετοιμασίας, είναι ενδεικτικό των προθέσεων της κυβέρνησης. Πλήρη απαξίωση και οικονομική εξόντωση των επαγγελματιών» καταλήγουν.