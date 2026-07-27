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Για λίγο ακόμα η πολλή ζέστη - Ο καιρός της Τρίτης

Την Τρίτη θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός και μόνο γύρω από τα ορεινά ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI
Δημήτρης Παπαϊωάννου avatar
Δημήτρης Παπαϊωάννου

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Η ζέστη στην ανατολική χώρα, θα έχει μικρή διάρκεια κυρίως μέχρι και την Τρίτη, με τα μελτέμια από την Τετάρτη να ενισχύονται σημαντικά και να ρίχνουν τη θερμοκρασία. Αντίθετα, στη δυτική Ελλάδα η ζέστη θα επιμείνει μέχρι και τα τέλη της εβδομάδας. 

Πιο αναλυτικά, την Τρίτη θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός και μόνο γύρω από τα ορεινά ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, που πρόσκαιρα θα αυξηθούν. Τις πρωινές ώρες θα αναπτυχθούν ομίχλες κατά τόπους στη δυτική Ελλάδα.

Στο Αιγαίο θα πνέουν βοριάδες με ένταση 3-5 και τοπικά από το απόγευμα στο ανατολικό-νοτιοανατολικό 6-7 μποφόρ. Στο Ιόνιο από βόρειες-βορειοδυτικές διευθύνσεις 3-5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές τους 33-37 και τοπικά τους 38-40 ο C κυρίως στη δυτική Ελλάδα και την Πελοπόννησο. 

Στην Αττική θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 37 ο C, με βοριάδες κυρίως 2-4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ.

Και στη Θεσσαλονίκη αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις γύρω από τα ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 ο C, με βόρειους
ανέμους αρχικά, που θα στραφούν σε νότιους από το απόγευμα.

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🌡️ Η έντονη ζέστη παραμένει και την Τρίτη, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 37 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές και τοπικά τους 40 σε Δυτική Ελλάδα και Πελοπόννησο. 💨 Από την Τετάρτη τα μελτέμια επιστρέφουν και θα ενισχυθούν ακόμη περισσότερο την Πέμπτη, αυξάνοντας παράλληλα και τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών. ☀️ Ο καιρός θα παραμείνει γενικά καλός, με ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές και μόνο λίγες νεφώσεις στα ορεινά, ενώ οι βοριάδες θα αρχίσουν σταδιακά να κάνουν πιο αισθητή την παρουσία τους. 🎤 Δημήτρης Παπαϊωάννου 📹✂ Γιάννης Τσακμακίδης 🎨 Χριστίνα Κεκεμπάνου

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