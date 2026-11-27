Στο πένθος έχει βυθιστεί ο χώρος της αθλητικής δημοσιογραφίας με την είδηση θανάτου του Αντώνη Πανούτσου, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 78 ετών.

Μόλις λίγα λεπτά μετά την είδηση, ο Αντώνης Καρπετόπουλος έσπευσε να αποχαιρετήσει τον «φίλο» του με τον οποίο έχουν χαράξει μαζί τη δική τους δημοσιογραφική διαδρομή παρουσιάζοντας παρέα σειρά εκπομπών τόσο στην τηλεόραση όσο και στο ραδιόφωνο.

«Αντίο φίλε, για μένα θα είσαι πάντα με την μηχανή στα πέριξ της παραλιακής και θα σε περιμένω να κάνουμε εκπομπή…» ήταν η λεζάντα της ανάρτησης στην οποία φαίνεται ο αθλητικογράφος μπροστά από ένα μικρόφωνο.