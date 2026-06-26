«Για μια ζωή μαζί»: Συγκλονίζει η μητέρα της 19χρονης Μυρτώς για τον θάνατό της στην Κεφαλονιά

Με λόγια που αποτυπώνουν το αβάσταχτο βάρος της απώλειας, η Μιράντα Πάντου, η μητέρα της αδικοχαμένης 19χρονης Μυρτώς, συνεχίζει να κρατά ζωντανή τη μνήμη της κόρης της, η οποία έχασε τη ζωή της τον περασμένο Απρίλιο στην Κεφαλονιά.

Μέσα από τις αναρτήσεις της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η μητέρα της άτυχης κοπέλας μοιράστηκε σκέψεις και συναισθήματα, για την κόρη της, η οποία θα έκλεινε τα 19 της χρόνια στις 10 Αυγούστου.

Στην πιο πρόσφατη ανάρτησή της, συγκινούν όσα ανέφερε στη λεζάντα. «Για μια ολόκληρη ζωή θα είμαστε μαζί, Μυρτώ μου. Κανείς δεν πρόκειται να μας χωρίσει. Σε αγαπώ πολύ, καρδούλα μου πανέμορφη! Καλημέρα, ανάσα μου», έγραψε χαρακτηριστικά.

Σε άλλο σημείο της ανάρτησής της εκφράζει με ιδιαίτερη τρυφερότητα τα συναισθήματά της προς την κόρη της: «Είσαι το κοριτσάκι μου, είσαι η ανάσα μου. Σε λατρεύω, Μυρτώ μου. Είσαι η μεγαλύτερή μου καψούρα, έχω έρωτα μαζί σου, παιδάκι μου!».