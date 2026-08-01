Δεν χρειάστηκαν περισσότερα από λίγα δευτερόλεπτα βίντεο για να γεμίσει το Instagram με νοσταλγία. Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου μοιράστηκε μια στιγμή που θύμισε σε πολλούς τα ανέμελα χρόνια της δεκαετίας του '80, όταν τα ουφάδικα και τα μπιλιαρδάδικα αποτελούσαν αγαπημένο σημείο συνάντησης για μικρούς και μεγάλους.

Με εμφανή ενθουσιασμό, ο παρουσιαστής στάθηκε μπροστά σε ένα κλασικό ηλεκτρονικό ποδοσφαιράκι, αφήνοντας τις αναμνήσεις να τον παρασύρουν.

Ένα παιχνίδι που ξύπνησε μια ολόκληρη εποχή

Στο βίντεο που ανάρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου παίζει τον μικρό αγώνα σαν να μην πέρασε ούτε μία μέρα. Περιγράφει τις φάσεις με χιούμορ και μιλά με αγάπη για ένα παιχνίδι που σημάδεψε μια ολόκληρη γενιά.

Το χαμόγελό του τα έλεγε όλα, καθώς κάθε κίνηση στο μικρό γήπεδο έφερνε μαζί της εικόνες από μια εποχή που για πολλούς παραμένει αξέχαστη.

«Για όλα τα παλιά αλάνια...»

Απευθυνόμενος στους διαδικτυακούς του φίλους, είπε:

«Είναι αλήθεια κυρίες και κύριοι, ύστερα από πάρα πολλά χρόνια παίζω αυτό το ποδοσφαιράκι. Οι παλιοί θα το θυμάστε. Το θυμάστε αυτό το ποδοσφαιράκι; Για όλα τα παλιά τα αλάνια που πηγαίνανε στα ουφάδικα και στα μπιλιαρδάδικα».

Η ανάρτηση δεν άργησε να συγκεντρώσει σχόλια από χρήστες που θυμήθηκαν τα παιδικά και εφηβικά τους χρόνια, με αρκετούς να μοιράζονται τις δικές τους ιστορίες από τα ουφάδικα της εποχής. Το μικρό ηλεκτρονικό ποδοσφαιράκι αποδείχθηκε τελικά κάτι περισσότερο από ένα παιχνίδι· έγινε η αφορμή για ένα σύντομο, αλλά γεμάτο συναίσθημα, ταξίδι στο παρελθόν.