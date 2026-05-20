Για πρώτη φορά ελληνική συμμετοχή στην κατασκευή της 2ης φρεγάτας FDI του γαλλικού ναυτικού

Ως μία ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη για την ελληνική ναυπηγική βιομηχανία χαρακτηρίζουν τα Ναυπηγεία Σαλαμίνας την καθέλκυση της δεύτερης φρεγάτας FDI του γαλλικού Πολεμικού Ναυτικού «Amiral Louzeau», στην κατασκευή της οποίας συμμετείχε και ελληνική βιομηχανία μέσω της παραγωγής τμημάτων του πλοίου στην Ελλάδα.

Σε ανάρτησή τους στο facebook, τα Ναυπηγεία Σαλαμίνας σημειώνουν ότι πρόκειται για την πρώτη φορά που πλοίο ξένου στόλου φέρει τμήματα τα οποία κατασκευάστηκαν σε ελληνικό ναυπηγείο, κάνοντας λόγο για ένα ορόσημο που αποτυπώνει τις δυνατότητες της εγχώριας βιομηχανίας να συμμετέχει σε σύνθετα προγράμματα υψηλής τεχνολογίας.

«Το γεγονός της καθέλκυσης της 2ης φρεγάτας FDI του γαλλικού ναυτικού, Amiral Louseau σηματοδοτεί μια ξεχωριστή στιγμή για την ελληνική ναυπηγική βιομηχανία. Για πρώτη φορά, ένα πλοίο ξένου στόλου φέρει τμήματα που κατασκευάστηκαν στην Ελλάδα, στα Ναυπηγεία Σαλαμίνας», τονίζεται.

Επισημαίνεται ακόμη πως αυτή η συνεργασία είναι ένα «ορόσημο που αποτυπώνει τη δυναμική της ελληνικής βιομηχανίας σε έργα υψηλής τεχνολογίας και διεθνούς συνεργασίας» και αποτελεί «μια στιγμή μεγάλης περηφάνειας για όλους εμάς».

Τα Ναυπηγεία Σαλαμίνας εκφράζουν επίσης τις ευχαριστίες τους προς τη γαλλική Naval Group για την εμπιστοσύνη και τη συνεργασία στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, υπογραμμίζοντας ότι συνεχίζουν με την ίδια προσήλωση την προσπάθεια ενίσχυσης της παρουσίας της ελληνικής ναυπηγικής βιομηχανίας στο διεθνές περιβάλλον.

Το πρόγραμμα των φρεγατών FDI θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα ευρωπαϊκά αμυντικά προγράμματα στον τομέα των σύγχρονων πολεμικών πλοίων, με τη συμμετοχή ελληνικών εταιρειών να προβάλλεται από την αγορά ως μία εξέλιξη με ιδιαίτερη σημασία για την ενίσχυση της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας και των εξαγωγικών δυνατοτήτων της χώρας.