«Για πρώτη φορά ένιωσα φόβο»: Ελληνίδα στο Μεξικό περιγράφει το χάος μετά τον θάνατο του «Ελ Μέντσο»

Το Μεξικό βρίσκεται σε αναβρασμό μετά τον θάνατο του διαβόητου βαρόνου των ναρκωτικών, «Ελ Μέντσο», με το κύμα βίας να προκαλεί έντονη ανησυχία στους κατοίκους, μεταξύ των οποίων και Έλληνες. Η Κωνσταντίνα Μπούλη, που εργάζεται στη Γουαδαλαχάρα, μίλησε στην ΕΡΤ για την εμπειρία της από τις ταραχές.

«Το πρωί της Κυριακής όλα φαινόντουσαν φυσιολογικά, αλλά γύρω στις 10 άρχισα να λαμβάνω μηνύματα από φίλους και συνεργάτες που με προειδοποιούσαν να μην βγω από το σπίτι, καθώς σημειώνονταν επεισόδια», εξηγεί.

Λίγη ώρα αργότερα, τοπικά μέσα μετέδιδαν εικόνες από φλεγόμενα οχήματα σε κεντρικούς δρόμους της πόλης, με αναφορές για εμπρησμούς σε πρατήρια καυσίμων και επιθέσεις σε σούπερ μάρκετ. Περίπου στις 14:00 (τοπική ώρα), ο κυβερνήτης της πολιτείας Χαλίσκο απηύθυνε επίσημη σύσταση προς τους πολίτες να παραμείνουν στα σπίτια τους για λόγους ασφαλείας, καθώς επικρατούσε σύγχυση και παραπληροφόρηση στα social media.

Η ίδια περιγράφει ότι «μόλις βγήκε η ανακοίνωση, κλειστήκαμε όλοι στα σπίτια μας και κλειδώθηκαν οι είσοδοι των κτιρίων. Ήταν η πρώτη φορά που ένιωσα πραγματικό φόβο εδώ. Δεν είχα νιώσει ποτέ φόβο. Ήταν η πρώτη μου επαφή με κάτι τόσο άμεσο και αυτό με σόκαρε».

Σήμερα, η κατάσταση εμφανίζει σταδιακή ηρεμία. «Τη Δευτέρα καταγράφεται σταδιακή αποκλιμάκωση της έντασης. Το πρωί επικρατούσε ησυχία, αν και τα περισσότερα καταστήματα παρέμειναν κλειστά», προσθέτει η Κωνσταντίνα Μπούλη.

Σύμφωνα με νεότερες ανακοινώσεις, οι επιχειρήσεις αναμένεται να επαναλειτουργήσουν σταδιακά, ενώ τα σχολεία προγραμματίζεται να ανοίξουν από την Τετάρτη.