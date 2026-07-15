Για πρώτη φορά μιλά ο πρώην σύζυγος της Μάρως Κοντού:«Μου στάθηκε σε όλα τα δύσκολα της ζωής μου»

Δεκατρία χρόνια μετά το διαζύγιό από τον πρώτο της σύζυγο, η Μάρω Κοντού παντρεύτηκε ξανά στις 21 Ιουλίου 1975.

Ο γάμος της με τον διαφημιστή Γιώργο Δόξα που έγινε στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα στην Πλατεία Αμερικής δεν κράτησε πολλά χρόνια. Ο δεύτερος σύζυγός της ήταν γιος του λογοτέχνη και ποιητή Τάκη Δόξα.

Η αείμνηστη Μάρω Κοντού είχε εξομολογηθεί ότι παντρεύτηκαν χωρίς να έχουν ζήσει μαζί και να έχουν καταλάβει αν ταίριαζαν πραγματικά. Βέβαια, σύμφωνα με τα όσα περιέγραφε γαι εκείνον, ήταν ένας αξιόλογος άνθρωπος, που η σχέση τους στηρίχθηκε στον έρωτα.

Ο Γιώργος Δόξας, μίλησε στην εκπομπή «Action Τώρα» και αναφέρθηκε στα χρόνια που ήταν παντρεμένοι, υπογραμμίζοντας ότι η η ηθοποιός ήταν δίπλα του σε όλες τις δύσκολες στιγμές της ζωής του.

«Παρότι έζησα μόνο τρία χρόνια με τη Μάρω, ήταν χρόνια καθοριστικά. Υπήρξε ένας έρωτας δυνατός, ήμασταν σύντροφοι, φίλοι και σε πολλά σημεία της ζωής μου, μου στάθηκε. Ήταν μια κυρία. Ήταν μία κυρία και ακριβολογώ, επειδή γνώρισα όλα τα παρασκήνια όλου εκείνου του ποιοτικού τότε ελληνικού θεάτρου, η Μάρω και κάθε άλλη επίσης, άφησαν δυνατά ίχνη, αποτυπώματα θεατρικής ποιότητας και πολιτισμού» είπε ο Γιώργος Δόξας.

«Παρότι υπήρχε μία σημαντική διαφορά ηλικίας, η Μάρω ήταν το Νο1 και τότε εγώ ξεκινούσα την επαγγελματική μου δραστηριότητα, μου στάθηκε σαν αγαπημένη, σαν σύντροφος, σαν φίλη και κυρίως σαν μάνα και σε όλα τα δύσκολα γεγονότα που επακολούθησαν στη ζωή μου, ακόμα και την περίοδο του 2016 που άρχισα να παλεύω με καρκίνους, η Μάρω ήταν κοντά μου σαν φίλη και σαν μάνα. Η απώλεια δεν είναι μόνο προσωπική, είναι η απώλεια για την πατρίδα μας, γιατί τέτοιες κυρίες δυστυχώς εκλείπουν από την πατρίδα μας» ανέφερε σε άλλο σημείο ο Γιώργος Δόξας.

Και κατέληξε: «Γυναίκες σαν τη Μάρω Κοντού σπανίζουν δυστυχώς για την πατρίδα μας, γιατί εκτός του ότι ήταν εκπληκτική ηθοποιός, ήταν μία κυρία και η Ελλάδα χρειάζεται κυρίες για να αναβαθμιστεί το κοινωνικό, το επιχειρηματικό και το πολιτικό επίπεδο. Θα τη θυμάμαι με πολλή αγάπη, πόνο και σαν έναν άνθρωπο που πέρασε από τη ζωή μου φευγαλέα μεν, αλλά δυνατά δε. Ο Θεός να την έχει καλά εκεί πάει».

Δειτε όσα είπε: