Για πρώτη φορά ο Μητσιάς απήγγειλε τραγούδι του Γκάτσου - Η απαγόρευση του γιου Χατζιδάκι

Μία εξέλιξη που κανείς δεν περίμενε σημάδεψε τη συναυλία με τον Μανώλη Μητσιά σε τραγούδια του Νίκου Γκάτσου στο Δίον της Πιερίας την Κυριακή 26 Ιουλίου καθώς, όπως ανακοινώθηκε από μικροφώνου, ο γιος του Μάνου Χατζιδάκι, Γιώργος, δεν έδωσε την άδεια να παρουσιαστούν τραγούδια του μεγάλου στιχουργού σε μουσική του πατέρα του.



Αποτέλεσμα ήταν ο Μανώλης Μητσιάς, όπως είπε ο ίδιος, να υποχρεωθεί για πρώτη φορά στα 50 χρόνια που τραγουδάει το τραγούδι «Γιάννης ο φονιάς», να το απαγγείλει.



Μιλώντας στο κοινό, η Αγαθή Δημητρούκα, διαχειρίστρια του έργου του Νίκου Γκάτσου και επιμελήτρια του προγράμματος της συναυλίας, διάβασε το ηλεκτρονικό μήνυμα που έλαβε στις 3 Ιουλίου.



Στο μήνυμα ο εκπρόσωπος της πλευράς του Γιώργου Χατζιδάκι ανάφερε, μεταξύ άλλων, ότι «οι λόγοι έχουν να κάνουν κυρίως με το γεγονός ότι το έτος 2026 έχει ανακηρυχθεί από το υπουργείο Πολιτισμού ως αφιερωματικό έτος για τον Μάνο Χατζιδάκι και στο πλαίσιο αυτό οι συναυλίες, οι παραστάσεις και γενικότερα οι εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν με τη δημόσια εκτέλεση μουσικών έργων του Μάνου Χατζιδάκι είναι απολύτως συγκεκριμένες και έχουν ήδη σχεδιαστεί και εγκριθεί αποκλειστικά από την ομάδα του κυρίου Γιώργου Χατζιδάκι».

Ορισμένων εκ των θεατών αντέδρασαν φωνάζοντας «αίσχος» και «ντροπή», ενώ προς το τέλος της συναυλίας ο Μανώλης Μητσιάς, ανταποκρινόμενος στις συνεχείς παροτρύνσεις του κόσμου, «ακύρωσε» για λίγα λεπτά την ορχήστρα και βγαίνοντας εκτός συναυλίας τραγούδησε α καπέλα, δηλαδή χωρίς μουσική συνοδεία, τον περίφημο «Τσάμικο» των Γκάτσου – Χατζιδάκι, με τον κόσμο να τον συνοδεύει σαν μια μεγάλη χορωδία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας voria, το υπουργείο Πολιτισμού όταν ρωτήθηκε για τον ισχυρισμό της πλευράς Χατζιδάκι, απάντησε: «Η ανακήρυξη του 2026 ως «Αφιερωματικού έτους στον Χατζιδάκι» δεν συνιστά, αφ’ εαυτής, νόμιμο έρεισμα για τη μεταβολή του καθεστώτος διαχείρισης ή αδειοδότησης σύνθετων έργων ή έργων κοινής δημιουργίας του συνθέτη Μάνου Χατζιδάκι και του στιχουργού Νίκου Γκάτσου, ούτε για την καθιέρωση αποκλειστικού μηχανισμού έγκρισης όλων των δημόσιων εκτελέσεών τους κατά τη διάρκεια του αφιερωματικού έτους».