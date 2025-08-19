Για πρώτη φορά στα καλλιστεία Μις Υφήλιος η καλλονή Μις Παλαιστίνη - Το μήνυμα της Ναντίν Αγιούμπ

Μία ιστορική στιγμή έρχεται για τον διαγωνισμό Μις Υφήλιος, αφού στα διεθνή καλλιστεία για την ομορφότερη γυναίκα του κόσμου θα συμμετάσχει για πρώτη φορά η Μις Παλαιστίνη.

Την χώρα της θα εκπροσωπήσει η εντυπωσιακή Ναντίν Αγιούμπ, η οποία αναδείχθηκε βασίλισσα της ομορφιάς στην Παλαιστίνη.

Όπως δήλωσε ο οργανισμός του διαγωνισμού Μις Υφήλιος (Miss Universe) στο CNN, «είναι είναι στην ευχάριστη θέση να επιβεβαιώσει» ότι η Ayoub θα συμμετάσχει στο φετινό διαγωνισμό, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί στις 21 Νοεμβρίου στην Μπανγκόκ Ταϊλάνδη.

«Ο Οργανισμός Μις Υφήλιος καλωσορίζει με υπερηφάνεια τους εκπροσώπους από όλο τον κόσμο, γιορτάζοντας την ποικιλομορφία, την πολιτιστική ανταλλαγή και την ενδυνάμωση των γυναικών», αναφέρει η δήλωση.

«Η κ. Αγιούμπ, μια καταξιωμένη ακτιβίστρια και μοντέλο από την Παλαιστίνη, ενσαρκώνει την ανθεκτικότητα και την αποφασιστικότητα που ορίζουν την πλατφόρμα μας», προσθέτει ο οργανισμός των καλλιστείων.

Η 27χρονη Ναντίν Αγιούμπ θα διαγωνιστεί μαζί με υποψήφιες από περισσότερες από 130 άλλες χώρες, που θα συμμετάσχουν στην 74η διοργάνωση του παγκόσμιου διαγωνισμού ομορφιάς.

«Ανυπομονούμε να καλωσορίσουμε την κ. Αγιούμπ στη σκηνή του Μις Υφήλιος, όπου θα εκπροσωπήσει με υπερηφάνεια την Παλαιστίνη, στέκοντας δίπλα σε διαγωνιζόμενες από κάθε γωνιά του κόσμου», ανέφερε οργανισμός στην ανακοίνωσή του.

Αγιούμπ: «Είμαστε κάτι περισσότερο από τα βάσανά μας»

Η Αγιούμπ στέφθηκε Μις Παλαιστίνη το 2022, σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο The National με έδρα το Άμπου Ντάμπι.

Σε ανάρτησή της στο Instagram την Πέμπτη (14/8), η Αγιούμπ είπε ότι ήθελε να γίνει μια φωνή για τον παλαιστινιακό λαό.

«Είναι τιμή μου να ανακοινώσω ότι για πρώτη φορά, η Παλαιστίνη θα εκπροσωπηθεί στο Μις Υφήλιος», έγραψε στη λεζάντα.

«Καθώς η Παλαιστίνη βιώνει θλίψη -ειδικά στη Γάζα- φέρνω τη φωνή ενός λαού που αρνείται να φιμωθεί. Εκπροσωπώ κάθε Παλαιστίνια γυναίκα και παιδί του οποίου τη δύναμη ο κόσμος χρειάζεται να δει», τόνισε η Αγιούμπ.

«Είμαστε κάτι περισσότερο από τα βάσανά μας - είμαστε η ανθεκτικότητα, η ελπίδα και ο παλμός της καρδιάς μιας πατρίδας που ζει μέσα από εμάς», υπογράμμισε.

Ποια είναι η Ναντίν Αγιούμπ

Η Ναντίν Αγιούμπ κατάγεται από τη Ραμάλα, ενώ πέρασε μεγάλο μέρος της ζωής της στον Καναδά και τις ΗΠΑ. Έχει πτυχίο Καλών Τεχνών στην Λογοτεχνία και Ψυχολογία από το Πανεπιστήμιο του Western Ontario στον Καναδά.

Εργάζεται στο Ντουμπάι ως πιστοποιημένη προπονήτρια ευεξίας και διατροφής. Επίσης, είναι ιδρύτρια της Olive Green Academy, μιας ακαδημίας στο Ντουμπάι που συνδυάζει τη βιωσιμότητα με την τεχνητή νοημοσύνη και στοχεύει στην ενδυνάμωση των γυναικών.

Μια απόφαση εν μέσω διεθνούς κατακραυγής για τη Γάζα

Η απόφαση να συμπεριληφθεί μια παλαιστινιακή συμμετοχή στον διεθνή διαγωνισμό ομορφιάς, έρχεται εν μέσω αυξανόμενης διεθνούς κριτικής για τον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα.

Τουλάχιστον 62.004 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στη Λωρίδα της Γάζας από την έναρξη της σύγκρουσης τον Οκτώβριο του 2023, όπως ανέφερε το Παλαιστινιακό Υπουργείο Υγείας σε ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα (18/8).

Οι Αρχές στη Γάζα δεν κάνουν διάκριση μεταξύ αμάχων και μαχητών της Χαμάς όταν αναφέρουν στοιχεία για τα θύματα, αλλά το υπουργείο Υγείας και τα Ηνωμένα Έθνη αναφέρουν ότι η πλειονότητα των θανάτων είναι γυναίκες και παιδιά.

Καθώς ο πόλεμος συνεχίζεται, ένας αυξανόμενος αριθμός χωρών δεσμεύεται να αναγνωρίσει ένα παλαιστινιακό κράτος, με περισσότερα από 145 κράτη να συμμετέχουν πλέον στο κάλεσμα για διεθνή αναγνώριση.

Πιο πρόσφατα, η Αυστραλία, ο Καναδάς και η Γαλλία ανακοίνωσαν ότι προτίθενται να αναγνωρίσουν ανεξάρτητο κράτος της Παλαιστίνης στη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών τον ερχόμενο Σεπτέμβριο. Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει δηλώσει ότι θα αναγνωρίσει υπό όρους το παλαιστινιακό κράτος, εάν το Ισραήλ δεν εκπληρώσει τα κριτήρια που περιλαμβάνουν συμφωνία για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα.