Για πρώτη φορά το τμήμα κινητών της Samsung «γράφει» ζημιά λόγω της εκτίναξης του κόστους μνήμης

Η Samsung ανακοίνωσε ότι το mobile τμήμα της κατέγραψε την πρώτη του ιστορική ζημιά στο δεύτερο τρίμηνο του 2026, παρά το γεγονός ότι οι πωλήσεις smartphones παρέμειναν σε πολύ καλά επίπεδα. Η μονάδα MX (Mobile eXperience) εμφάνισε αύξηση εσόδων σε ετήσια βάση, χάρη στις καλές επιδόσεις των flagship smartphones της σειράς Galaxy S26 και στις ισχυρές πωλήσεις της σειράς A, όμως τα λειτουργικά κέρδη μειώθηκαν εξαιτίας του αυξημένου κόστους εξαρτημάτων. Σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας, ο τομέας DX κατέγραψε συνολικά ζημιά 800 δισ. won, δηλαδή περίπου 544 εκατ. δολαρίων.



Η πίεση από τα τσιπ μνήμης

Ο βασικός λόγος πίσω από την επιδείνωση είναι η εκτίναξη των τιμών μνήμης, η οποία συνδέεται άμεσα με τη ζήτηση της τεχνητής νοημοσύνης για DRAM και NAND. Η Samsung ανέφερε ότι το υψηλότερο κόστος των επιμέρους τμημάτων επιβάρυνε έντονα τη λειτουργία του τμήματος mobile, ενώ η κατάσταση «χτύπησε» περισσότερο τα οικονομικά μοντέλα, όπου τα περιθώρια κέρδους είναι ήδη πολύ μικρά. Σε πιο ακριβά τηλέφωνα, όπως τα Galaxy S26 Ultra και Galaxy Z Fold 8, η εταιρεία κατάφερε να διατηρήσει καλύτερα επίπεδα κερδοφορίας.



Τι σημαίνει για τις τιμές

Η Samsung προειδοποιεί έμμεσα για αυξήσεις τιμών στα smartphones, όχι μόνο για τη δική της γκάμα αλλά και συνολικά στην αγορά. Το μεγαλύτερο βάρος αναμένεται να πέσει στις συσκευές της κατηγορίας 200 έως 500 δολαρίων, όπου οι ανατιμήσεις σε ποσοστιαία βάση θα είναι πιθανότατα πιο μεγάλες. Ουσιαστικά, οι καταναλωτές που αγοράζουν συσκευές μεσαίας κατηγορίας είναι αυτοί που κινδυνεύουν περισσότερο να αισθανθούν την πίεση του κόστους.

Την ίδια στιγμή που το τμήμα του mobile πιέζεται, ο τομέας Device Solutions της Samsung σημείωσε εντυπωσιακή επίδοση, με τα έσοδά του να φτάνουν σε ιστορικά υψηλά. Αυτό δημιουργεί μια χαρακτηριστική αντίθεση μέσα στον ίδιο όμιλο: η μονάδα που παράγει τα τσιπ μνήμης κερδίζει από την έκρηξη του AI, ενώ η μονάδα που τα χρησιμοποιεί στα smartphones πληρώνει το τίμημα. Η συνολική εικόνα της εταιρείας παραμένει ισχυρή, με ρεκόρ εσόδων 171,5 τρισ. won και υψηλότατα λειτουργικά κέρδη.



Η επόμενη μέρα

Η Samsung δηλώνει ότι θα επικεντρωθεί σε προϊόντα που προσθέτουν αξία στον χρήστη για να στηρίξει την κερδοφορία της στα επόμενα τρίμηνα. Αυτό σημαίνει πως θα δοθεί περισσότερη έμφαση στις premium συσκευές και μικρότερη ανοχή στα χαμηλά περιθώρια των πιο φθηνών κινητών. Το γενικότερο συμπέρασμα όμως είναι πως αν η κρίση στις μνήμες συνεχιστεί, η πίεση σε όλη την αγορά smartphones αναμένεται να ενταθεί ακόμη περισσότερο.